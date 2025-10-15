Fosta cantină a Politehnicii a obținut Marele Premiu pentru arhitectură de interior

ARChA, fosta Cantină a Politehnicii timișorene, a câștigat Marele Premiu al secțiunii Arhitectură de Interior în cadrul Galei organizate de Uniunea Arhitecților din România la Teatrul Odeon, în 13 octombrie 2025.

Proiectul, coordonat de conf.dr.arh. Diana Giurea, conf.dr.arh. Cristian-Tiberiu Blidariu, conf.dr.arh. Cătălina-Maria Bocan, s-a nascut din inițiativa Facultății de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnica Timișoara, fiind un experiment de transformare rapidă, cu resurse limitate, a spațiului abandonat al vechii cantine a campusului politehnic într-un centru multifuncțional cu rol de ancoră în cadrul programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023, precizează reprezentanții universității.

Construită la începutul secolului XX după planurile arhitectului Duiliu Marcu, folosită în ultimele două decenii ca discotecă și club de noapte, clădirea cantinei se prezenta la momentul preluării ei de către Facultatea de Arhitectură și Urbanism, ca un spațiu blindat, cu geamuri zidite, lipsit de lumină naturală, golit de instalații și cu o mare parte din substanța istorică pierdută sau radical transformată.

Spațiul actual refăcut poate adăposti ateliere, activități didactice și conferințe, cursuri, laboratoare de fabricație digitală și de machetare.