Garda de Mediu Timiș: peste o sută de inspecții și amenzi de 76.000 de lei în septembrie

În luna septembrie, Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Timiș a efectuat un număr de 104 de inspecţii, printre acestea 30 fiind planificate; 24 pentru rezolvarea unor reclamații; 38 au fost comune, cu alte autorități; celelalte având alte obiective (respectarea condițiilor impuse de comisari; controale dispuse de Garda Națională de Mediu etc.).

Pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei de mediu în cadrul controalelor au fost aplicate șase amenzi în valoare totală de 76.000 lei și nouă avertismente.