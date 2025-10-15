Garda de Mediu Timiș: peste o sută de inspecții și amenzi de 76.000 de lei în septembrie

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Garda de Mediu Timiș: peste o sută de inspecții și amenzi de 76.000 de lei în septembrie

Garda de Mediu Timiș: peste o sută de inspecții și amenzi de 76.000 de lei în septembrie

În luna septembrie, Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Timiș a efectuat un număr de 104 de inspecţii, printre acestea 30 fiind planificate; 24 pentru rezolvarea unor reclamații; 38 au fost comune, cu alte autorități; celelalte având alte obiective (respectarea condițiilor impuse de comisari; controale dispuse de Garda Națională de Mediu etc.).

CITEȘTE ȘI: Timișorenii de pe Take Ionescu și Calea Șagului se revoltă împotriva administrației USR, care desființează sute de locuri de parcare

Pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei de mediu în cadrul controalelor au fost aplicate șase amenzi în valoare totală de 76.000 lei și nouă avertismente.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *