Percheziţii în Timiş, în cazul unui furt comis în Franţa, cu un prejudiciu de 40.000 de euro

În dimineața de 15 octombrie 2025, începând cu ora 6:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lugoj – Biroul Investigații Criminale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în orașul Buziaș.

Activitățile au loc în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare din Franța, Tribunalul Judiciar Creteil, în legătură cu un caz de furt calificat comis în grup organizat.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile franceze, fapta a avut loc în luna august 2024, când mai multe persoane ar fi pătruns prin efracție într-un magazin de electronice situat în localitatea Vitry-sur-Seine, sustrăgând echipamente multimedia, prejudiciul fiind estimat la peste 40.000 de euro, a transmis IPJ Timiş.

De asemenea, pe numele a doi bărbați au fost emise mandate europene de arestare, unul dintre ei, de 45 de ani, fiind depistat de polițiști și condus la audieri.

La acțiune participă polițiști din cadrul Poliției Municipiului Lugoj, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara și un tehnician criminalist.

De asemenea, activitățile se desfășoară în cooperare cu polițiști din cadrul Departamentului de Investigații Criminale Creteil (Franța).

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, în vederea documentării întregii activități infracționale.