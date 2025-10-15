A fost semnat contractul pentru noul pod de la Parța

Legătura dintre Parța și și Petroman va fi refăcută. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a semnat contractul de execuție pentru obiectivul de investiție – pod pe DJ 593B, km 5+000, Parța.

Contractul, în valoare totală de 1.637.938 lei, a fost atribuit societății SC PORR Construct SRL. Termenul de execuție este de 6 luni de la emiterea ordinului de începere, iar garanția lucrărilor este de 5 ani de la recepția finală.

Proiectul prevede realizarea unui pod nou, cu patru deschideri, care va traversa Canalul Găvojdia și va asigura continuitatea tronsonului de drum.

„Investim constant în infrastructura rutieră a județului, pe de o parte pentru a conecta mai bine localitățile, dar și pentru a crește siguranța în trafic”, a declarat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

În prezent, degradarea podului existent (Podul Turcului) nu permite traversarea în siguranță a acestuia, nici dinspre Parţa către terenurile agricole situate de partea cealaltă a Văii Găvojdia, și nici către Petroman.

Chiar și o eventuală intervenţie a ambulanței, pompierilor sau poliţiei este imposibilă, fiind periclitată toată circulaţia rutieră în zonă.

Podul existent nu va fi demolat, podul nou urmând a fi construit în vecinătatea acestuia.