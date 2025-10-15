Scene incredibile! O haită de câini a distrus o mașină (video)

Scene incredibile în Petroșani. O haită de câini a distrus o mașină (video)

Scene incredibile au avut loc în cartierul Dimitrov din Petroșani. Cinci câini maidanezi au provocat daune serioase unei mașini parcate în fața unui bloc.

O haită de câini aproape că a dezmembrat caroseria unui autoturism, în apropierea unor blocuri.

Proprietarul și-a găsit mașina cu portierele îndoite și zgâriate, protecțiile de la roți smulse și partea frontală complet avariată, ca și cum ar fi fost implicată într-un accident rutier.

Poliția locală și serviciul de ecarisaj au fost notificați și urmează să ia măsuri pentru prinderea animalelor.



Imaginile, postate de HD365 TV, au stârnit sute de comentarii. Cele mai multe persoane atrag atenția asupra fenomenului câinilor fără stăpân din oraș, în timp ce alții au făcut haz de necaz, scrie sursazilei.ro.

Sursa foto: captură video