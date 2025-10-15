Fată de 8 ani violată de un bărbat de 70 de ani

O fată de 8 ani a fost violată de un bărbat de 70 de ani în locuința acestuia din Geoagiu, județul Hunedoara. Bărbatul a ademenit-o pe fată în camera lui sub pretextul că o lasă să se joace pe calculator.

Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați luni de personalul Spitalului Județean de Urgență Deva cu privire la faptul că în cursul zilei, la secția Pediatrie, s-a prezentat o fată de 8 ani, din localitatea Geoagiu, împreună cu mama sa, care au declarat verbal că minora în cauză ar fi fost violată.

Polițiștii au stabilit că fapta ar fi avut loc la 10 octombrie 2025, la locuința unui „prieten de familie” din Geoagiu-Băi, unde minora s-ar fi dus alături cu doi frați de-ai săi și unchiul matern. Proprietarul locuinței ar fi chemat-o pe minoră într-o încăpere, sub pretextul că o va lăsa să se joace pe calculator, iar când minora a ajuns în camera respectivă acesta ar fi întreținut un act sexual cu fata.

Polițiștii fac cercetări pentru viol săvârșit asupra unui minor, cercetările fiind continuate de către Poliția Stațiunii Geoagiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Orăștie. Ei au făcut marți la locuința celui bănuit de comiterea faptei, un bărbat de 70 de ani, o percheziție domiciliară și au ridicat mijloace materiale de probă de interes în cauză.

Bărbatul a fost reținut și va fi prezentat magistraților în vederea luării măsurilor legale, potrivit Mediafax.