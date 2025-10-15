ITM Timiș verifică angajatorii care dețin sau utilizează agenți chimici periculoși

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș (ITM Timiș) desfășoară, în ultimul trimestru al acestui an, o acțiune de control la angajatorii care dețin sau utilizează agenți chimic periculoși. Scopul campaniei este verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru protecția lucrătorilor expuși la aceste substanțe.

Prin această campanie se dorește eliminarea sau diminuarea riscurilor şi accentuarea pe cât posibil a modului în care riscurile specifice pot fi combătute la sursă.

”Pactul verde european, noua strategie a Uniunii Europene în materie de creștere, a așezat Uniunea Europeană pe calea către o economie durabilă, neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050.

Acesta a stabilit, de asemenea, un obiectiv privind o mai bună protecție a sănătății umane și a mediului, ca parte a unei abordări ambițioase de combatere a poluării din toate sursele și de trecere la un mediu fără substanțe toxice. În acest sens, Comisia Europeană a elaborat “Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice, către un mediu fără substanțe toxice.

Pe parcursul anilor, Inspecţia Muncii a derulat în fiecare an acţiuni de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă privind utilizarea substanțelor chimice periculoase la locurile de muncă”, transmite ITM Timiș.

În cadrul controalelor, inspectorii ITM Timiș vor avea în vedere mai multe aspecte, printre care: deţinerea de către toţi angajatorii a Fişelor cu date de securitate actualizate pentru toţi agenţii chimici periculoşi prezenţi la locurile de muncă şi punerea acestora la dispoziţia lucrătorilor; asigurarea purtării de către toţi lucrătorii expuşi la agenții chimici periculoşi a echipamentelor individuale de protecţie adecvate; monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenți chimici periculoşi.

”În acest sens, conducerea ITM Timiș, preocupată de gestionarea riscurilor aferente volumului tot mai mare de produse chimice, comunică firmelor din județul Timiș care utilizează substanțe chimice, să asigure un echilibru adecvat între beneficiile utilizării substanțelor chimice și măsurile de prevenire și protecție față de potențialul impact negativ al acestora asupra lucrătorilor, a locurilor de muncă, a comunității și mediului”, precizează reprezentanții inspectoratului.

”Adresez rugămintea angajatorilor și responsabililor SSM să respecte prevederile legale privind managementul substanțelor chimice, astfel încât, împreună să intensificăm inovarea în vederea tranziției verzi în industria chimică și în lanțurile sale valorice, iar politica actuală a UE în domeniul substanțelor chimice să răspundă cu mai mare rapiditate și eficacitate provocărilor pe care le ridică substanțele chimice periculoase”, transmite inspector-șef Ileana Mogoșanu.

Sursa foto: ITM Timiș/foto cu titlu ilustrativ