Străzi închise în Timișoara, până în 7 septembrie

Comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea traficului rutier în două zone din oraș, până în 07.09.2025, pentru finalizarea lucrărilor de asfaltare în zona bulevardului Liviu Rebreanu și străzii Divizia 9 Cavalerie.

Astfel, în perioada 04.09.2025 – 07.09.2025, traficul rutier va fi restricționat pe bulevardul Liviu Rebreanu, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu AEM (Piața Gheorghe Domășnean) și strada Arieș, prin închiderea sensului de mers către Spitalul Județean și instituirea circulației rutiere semaforizate în dublu sens, pe sensul opus.

Suplimentar, traficul rutier va fi închis pe strada Costică Rădulescu, pe tronsonul cuprins între Strada Cerna și Bulevardul Liviu Rebreanu. Pe străzile secundare care se intersectează cu Bulevardul Liviu Rebreanu, pe partea unde se desfășoară lucrări, va fi instituită restricția „Drum fără ieșire”. Astfel, accesul către Lidl și Spumotim va fi posibil doar de pe Calea Stan Vidrighin.

În plus, pe strada Aleea Sănătății, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, se va închide banda de mers înainte pe strada Costică Rădulescu, iar pe strada Arieș se va închide una din cele două benzi de preselecție stânga spre Bulevardul Liviu Rebreanu, pe sensul de mers către sensul giratoriu AEM.

În aceeași perioadă, 04.09.2025 – 07.09.2025, se vor închide străzile perpendiculare pe strada Divizia 9 Cavalerie – respectiv Carol Davila, Dr. Robert Koch și Albinelor – și vor fi semnalizate cu „Drum fără ieșire”, de la intersecția cu strada Olanda.