Licitație teren arabil situat în Săcălaz

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, vă face cunoscut că în ziua de 23 luna 09 ora 14 anul 2025 în localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, AMFITEATRU, se vor vinde la licitaţie:

imobil înscris în Cartea Funciară nr. 420709 Săcălaz, reprezentând teren extravilan, neîmprejmuit, tarla 221, parcela 20, imobil aflat sub incidenţa art.3, alin.1 din Legea nr. 17/2014, categoria de folosinţă arabil în suprafaţă de 10009 mp, situat în extravilanul loc. Săcălaz, Jud. Timiş, proprietate a debitorului M.B. EDITALIA SRL, conform anunţului de vânzare nr. 3352-12/25.08.2025, preţ de pornire al licitaţiei a II-a: 211484 lei* .

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -licitaţii-valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250828110900_3352-12_15706.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .