Licitație Mercedes Benz Vito

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul U.F.O.Deta, vă face cunoscut că în ziua de 19 luna 09 ora 10.00 anul 2025 în localitatea Deta, str. Înfrăţirii nr. 11, se va vinde la licitaţie publică următoarele bunuri mobile :

Autoturism marca MERCEDES-BENZ VITO

116CDI 639/2, An fabricatie: 2011, Serie

sasiu: WDF63970513641052, Nr

inmatriculare: TM-22-STV, SERIE CIV: J-

910891 stare uzura: STARE NORMALA 29-100 lei TVA 21 %

semne particulare:

alte_particularitati: urme de rugină şi lovituri

ale caroseriei,

*) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VI

,proprietate a debitorului SABIN TRAVEL SRL, anunţ de licitaţie bunuri mobile nr. 87-13/26.08.2025- licitaţia a II a.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -licitaţii-valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate .

https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250827093828_87-13.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Deta, str. Înfrăţirii, nr. 11, cam. 3, et. I, sau la numărul de telefon 0256/390404.