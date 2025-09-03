Licitație Mercedes Benz Vito

Economic
Publicat în de Publicitate
Fără comentarii
Licitație Mercedes Benz Vito

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul U.F.O.Deta, vă face cunoscut că în ziua de 19 luna 09 ora 10.00 anul 2025 în localitatea Deta, str. Înfrăţirii nr. 11,  se va vinde la licitaţie publică următoarele bunuri mobile :

      Autoturism marca MERCEDES-BENZ VITO

116CDI 639/2, An fabricatie: 2011, Serie

sasiu: WDF63970513641052, Nr

inmatriculare: TM-22-STV, SERIE CIV: J-

910891 stare uzura: STARE NORMALA                                                   29-100 lei                   TVA   21 %

semne particulare:

alte_particularitati: urme de rugină şi lovituri

ale caroseriei,            

*) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VI

,proprietate a debitorului SABIN TRAVEL SRL, anunţ de licitaţie bunuri mobile nr. 87-13/26.08.2025- licitaţia a II a.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -licitaţii-valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate .

https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250827093828_87-13.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru  din Deta, str. Înfrăţirii, nr.  11, cam. 3, et. I,  sau la numărul de telefon  0256/390404.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *