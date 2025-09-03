Licitație remorcă auto

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul U.F.O.Deta, vă face cunoscut că în ziua de 18 luna 09 ora 10.00 anul 2025 în localitatea Deta, str. Înfrăţirii nr. 11, se va vinde la licitaţie publică următoarele bunuri mobile :

–Remorca autoturisme marca D REMA ZP105

TANG KARL 990045, An fabricatie: 1999,

Serie sasiu: W09SAZ210THT26272, Nr

inmatriculare: TM-91-MSP, SERIE CIV: K-

098490 stare uzura: stare avansată de

degradare semne particulare: urme masive

de rugină pe structură şi şasiu

alte_particularitati: prelata este distrusă şi 8150 lei TVA 21 %

partea superioară a structuri;

*) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VI

,proprietate a debitorului MESTERCA PET TRANS SRL, anunţ de licitaţie bunuri mobile nr. 132-5/26.08.2025- licitaţia a I a.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -licitaţii-valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate .

https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250827093915_32-5.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Deta, str. Înfrăţirii, nr. 11, cam. 3, et. I, sau la numărul de telefon 0256/390404.