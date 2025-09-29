Secția UPU din cadrul Spitalului ”Louis Țurcanu” s-a mutat în casă nouă (foto)

Secția UPU din cadrul Spitalului ”Louis Țurcanu” s-a mutat în casă nouă

La 25 de ani de la înființare, Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara va funcționa de-acum în casă nouă.

Este, de altfel, prima secție care se mută în noul corp al Spitalului de Copii. Ea va deveni efectiv operațională în aproximativ 10 zile, atunci când aici vor fi tratați primii copii.

„Este, fără îndoială, un moment deosebit pentru comunitatea medicală și pentru întreaga regiune. În acest an, ne pregătim să mai deschidem, în noul corp, două secții, de Imagistică și de Nou Născuți”, a afirmat managerul instituției, prof. dr. Mihai Gafencu.

Lucrări începute în urmă cu mai bine de 11 ani

Lucrările la noul corp de clădire al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara au început acum mai bine de 11 ani și au costat peste 100 de milioane de lei. Conform proiectului, noul corp are o suprafață utilă de 8.000 de metri pătrați și un număr de 150 de paturi.

La ridicarea acestuia au lucrat, de-a lungul anilor, mai multe firme, dar termenul inițial de finalizare a fost prelungit, deoarece pe parcurs au apărut mai multe probleme, de la oprirea finanțării până la intrarea în insolvență a unor constructori.

„Am reușit, însă, să ducem proiectul la bun sfârșit, cu determinare și sprijin din partea comunității locale, și grație unor eforturi conjugate din fonduri publice, dar și private”, a mai afirmat profesorul Mihai Gafencu.

Cel mai probabil, noul corp al Spitalului de Copii va fi pe de-a întregul funcțional peste 2 ani, atunci când, odată cu achiziționarea de echipamente, vor mai fi mutate laboratoarele de analize, policlinica, farmacia și celelalte secții medicale.