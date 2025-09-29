Debite scăzute pe râurile din Banat

În întreg spațiul hidrografic Banat, precipitațiile din ultimele luni au fost mult sub media multianuală. În unele zone, cantitățile de ploi au fost chiar cu 90% mai mici față de normal, înregistrându-se valori de doar 5–6 l/mp, față de o medie de 50–70 l/mp, transmite Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat).

”Această lipsă a ploilor, începând cu luna iunie și până în prezent, a dus la scăderea debitelor pe principalele râuri din Banat (Timiș, Bega, Bârzava, Nera, Caraș și Cerna), iar pe unele cursuri de apă mai mici s-au înregistrat fenomene de băltire sau chiar secare pe anumite sectoare:

pe râul Vornic în arealul stației hidrometrice Ramna;

pe râul Dognecea în arealul stației hidrometrice Secășeni;

pe râul Ciornovăț în arealul stației hidrometrice Comorâște;

pe râul Ciclova în arealul stației hidrometrice Vrăniuț;

pe râul Moravița în arealul stației hidrometrice Șemlacu Mare și Moravița;

pe râul Hăuzeasca în arealul stației hidrometrice Fârdea;

pe râul Chizdia în arealul stației hidrometrice Ghizela;

pe râul Bega Veche în arealul stației hidrometrice Pișchia și Cenei;

pe râul Apa Mare în arealul stației hidrometrice Satchinez și Becicherec.

În acest context, ABA Banat administrează cu grijă resursele de apă existente, pentru a asigura necesarul de apă pentru populație, încurajând fiecare utilizator să folosească apa cu aceeași grijă, pentru ca resursa să ajungă tuturor și să fie protejată pentru viitor”, este mesajul reprezentanților ABA Banat.