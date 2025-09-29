Aproximativ 200 de studenți au participat la un miting de protest în fața Palatului Administrativ din Timișoara (foto/video)

Aproximativ 200 de studenți din organizațiile universitare timișorene au participat la un miting de protest în fața Palatului Administrativ din Timișoara

Aceștia au scandat lozinci cu nemulțumirile vizavi de tăiere burselor, a facilităților de transport și alte ajutoare financiare pentru studenții cu posibilități financiare reduse.

Protestele vor continua timp de 4 zile și se vor încheia joi, 2 octombrie cu un marș de protest pe traseul Piața Operei – Prefectura Timiș.

