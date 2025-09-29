Locul I pentru o elevă din Timișoara la un concurs european de dezbateri în limba germană
Andrada Zara Chișevescu, elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timișoara, s-a clasat pe locul I la un concurs de dezbateri, organizat pentru tinerii din Europa care nu sunt vorbitori nativi de limbă germană.
În etapa finală, care a avut loc la Berlin, Zara a participat în calitate de reprezentant al României, alături de o altă elevă din Cluj, competiția reunind în total 34 de concurenți din 17 țări.
Concursul se intitulează ”Jugend debattiert international – Länderwettbewerbe in Mittel- und Osteuropa”, fiind organizat de două instituții germane, respectiv Zfa si Hertie-Stiftung.
Pentru această calificare, tânăra a avut de parcurs mai multe etape preliminare, pentru fiecare dintre ele având de pregătit discursuri argumentate pro și contra pe anumite teme date de organizatori.
CITEȘTE ȘI: Secția UPU din cadrul Spitalului ”Louis Țurcanu” s-a mutat în casă nouă (foto)
În runda finală, concurenții au primit o temă de actualitate: ”Ar trebui UE să încheie acorduri de liber schimb cu statele care suferă pierderi de prosperitate din cauza noilor taxe vamale impuse de SUA?”.
Dintre toți competitorii, Zara a prezentat cele mai bune argumente, atât pro, cât și contra.
Pentru tânăra din Timișoara, a fost o experiență complexă, din care a avut multe de învățat, de la pregătirea pentru acest concurs până la deplasarea în orașul Berlin, pe care, după cum ne-a mărturisit, l-a vizitat, cu această ocazie, pentru prima dată.
Zara învață la clasa specială de germană a Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau”, având înclinații nu doar pentru limba lui Goethe, ci și către partea umanistă, cu latura-i creativă și analiza critică, deopotrivă.
De pregătirea ei pentru concurs s-au îngrijit doi profesori de istorie din Germania, care predau la ”Lenau”, Johannes Köllner și dr. Katharina Graupe.