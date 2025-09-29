Locul I pentru o elevă din Timișoara la un concurs european de dezbateri în limba germană

Andrada Zara Chișevescu, elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timișoara, s-a clasat pe locul I la un concurs de dezbateri, organizat pentru tinerii din Europa care nu sunt vorbitori nativi de limbă germană.

În etapa finală, care a avut loc la Berlin, Zara a participat în calitate de reprezentant al României, alături de o altă elevă din Cluj, competiția reunind în total 34 de concurenți din 17 țări.

Concursul se intitulează ”Jugend debattiert international – Länderwettbewerbe in Mittel- und Osteuropa”, fiind organizat de două instituții germane, respectiv Zfa si Hertie-Stiftung.

Pentru această calificare, tânăra a avut de parcurs mai multe etape preliminare, pentru fiecare dintre ele având de pregătit discursuri argumentate pro și contra pe anumite teme date de organizatori.

În runda finală, concurenții au primit o temă de actualitate: ”Ar trebui UE să încheie acorduri de liber schimb cu statele care suferă pierderi de prosperitate din cauza noilor taxe vamale impuse de SUA?”.

Dintre toți competitorii, Zara a prezentat cele mai bune argumente, atât pro, cât și contra.

Pentru tânăra din Timișoara, a fost o experiență complexă, din care a avut multe de învățat, de la pregătirea pentru acest concurs până la deplasarea în orașul Berlin, pe care, după cum ne-a mărturisit, l-a vizitat, cu această ocazie, pentru prima dată.

Zara învață la clasa specială de germană a Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau”, având înclinații nu doar pentru limba lui Goethe, ci și către partea umanistă, cu latura-i creativă și analiza critică, deopotrivă.

De pregătirea ei pentru concurs s-au îngrijit doi profesori de istorie din Germania, care predau la ”Lenau”, Johannes Köllner și dr. Katharina Graupe.