Robu către Fritz: „Fugi de-aici, că n-ai servici!”

Prima confruntare dintre Nicolae Robu şi Dominic Fritz, în lupta pentru Primăria Timişoara, a pornit pe un sector care ţine de piaţa muncii. Mai exact, este vorba de locul de muncă al candidatului USR-Plus, care, potrivit ultimelor dezvăluiri, ar fi… la domiciliu, întreţinut de iubită!

Robu a speculat imediat această vulnerabiltate a lui Fritz şi, deşi susţinea că nu o să intre în dispute cu contracandidaţii săi, a lansat un sondaj, pe pagina sa de socializare, în care face aluzie directă la lipsa de ocupaţie a lui Dominic Fritz: „În toată istoria, în Timișoara, partidele, fără excepție, și-au pus drept candidat de primar persoane cu ocupații proeminente: profesori universitari, medici, ingineri, arhitecți etc. Asta și din respect față de funcția în sine, față de oraș și față de votanți. Denotă, oare ,respect pentru Timișoara, ca în 2020, să i se propună drept primar, un șomer / întreținut? Întreb de principiu, depersonalizat și vă rog să analizați la rece. O fac din dragoste față de oraș și din responsabilitate”.

Replica candidatului USR-Plus nu a întârziat. „Sunt un pic amuzat că primarul nu are curajul sau onoarea să-și asume acest atac direct la persoana mea (pare-se că frica lui cea mai mare este să pronunțe numele meu). Mi se pare hilar că independența mea financiară este un motiv de atac pentru disperații sistemului. În același timp, nu am nimic de ascuns, așadar precizez următoarele: 1. Salariul meu lunar în Administrația Prezidențială Germană a fost, până în septembrie 2019, 4.670 de euro net. Mult mai mulți bani decât am avut nevoie, așa că, în ultimii ani, am reușit să pun o bună parte deoparte. 2. Din octombrie 2019, după ce am fost nominalizat drept candidatul USR la primărie, mă dedic 100 la sută acestui proiect de a transforma Timișoara alături de toți timișorenii care s-au săturat să fie conduși de USL (adică de frăția PNL-PSD). Am pus pe pauză activitatea mea profesională, la care mă pot întoarce oricând. 3. În 2015 mi-am cumpărat, tot din banii puși deoparte, apartamentul din cartierul Iosefin, în care trăiesc. Făcând naveta între Timișoara și Berlin, am dat apartamentul în chirie în perioadele în care nu l-am folosit eu, ceea ce mi-a permis să am un venit suplimentar. 4. Am ajuns pentru prima oară în Timișoara în anul 2003, am lucrat un an de zile ca voluntar, fără salariu (cu cazare și masă asigurată). Nici atunci, nici acum, banii nu au fost și nu sunt cel mai important lucru pentru mine. Înțeleg că pentru oamenii din vechiul sistem politic, ca domnul Robu, politica este un alt fel de a face bani. Mulți bani. 5. Primarul Robu încasează, pe lângă salariul lui de primar, încă un salariu de profesor universitar cu normă întreagă, adică peste 12.000 de lei lunar. Mă întreb, oare, ce denotă mai mult respect pentru Timișoara? Să trăiască cineva din două salarii din bani publici, sau să renunțe cineva, pentru câteva luni, la jobul și salariul lui ca să poată să facă o campanie electorală cu adevărat bazată pe oameni, nu pe mișmașurile sistemului? 6. Pentru că dl. Robu se întreabă dacă nu cumva timișorenii vor ”candidați realizați”, îl invit la o dezbatere despre realizările lui. Sper să nu se mai ascundă în spatele unui cont de Facebook, ci să aibă curajul să-și apere (ne-)realizările într-o dezbatere directă cu mine, în fața publicului timișorean pe care pretinde că îl respectă”.