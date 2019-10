Rezultat fantastic: primul român care câștigă acest campionat european

Cel mai spectaculos rezultat din ultima vreme pentru Clubul Comunal Ghiroda şi Giarmata Vii vine de la motociclism. Alexandru Beleiu este primul român care câștigă Campionatul European de motociclism Alpe Adria Vintage 2019 la clasa Open Special.

Alexandru Beleiu a câștigat ambele manșe ale principalei clase Vintage, clasa Open Special.

Campionatul European de motociclism Alpe Adria Vintage 2019 a avut loc pe circuitul Slovakiaring, pe 12-13 octombrie, şi au participat sportivi foarte bine pregătiți din Austria, Slovacia, Lituania, Italia, Turcia, Polonia, Serbia , Slovenia, Ungaria și Croația.

„Vreau să vă spun că este un sport foarte greu și riscant, unde o secundă contează atât pentru obținerea podiumului, cât și pentru viata. Acest campionat european se desfășoară din 1981 și este un campionat frumos cu reguli foarte stricte care are loc doar pe piste de nivel european. Am avut concurenți foarte bine pregătiți, cu o echipă foarte destul de mare lângă ei, dar se pare că norocul mi-a surâs mie. Am muncit foarte mult, este al doilea an pentru mine când merg pe pistă, primul an fiind 2017, când am urcat pentru prima oară pe podium”, a afirmat Alexadru Beleiu.