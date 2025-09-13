Restricții de circulație pe străzile Grigore Alexandrescu și Divizia 9 Cavalerie pentru lucrări de reabilitare.

Societatea Drumuri Municipale Timișoara continuă programul de reparații pe arterele intens circulate, pentru drumuri mai sigure, trafic mai fluent și o infrastructură rutieră durabilă.

Pe strada Divizia 9 Cavalerie, echipele SDM au finalizat așternerea stratului de uzură pe tronsonul strada Demetriade – sensul giratoriu Dedeman și urmează amenajarea girației.

Pe strada Grigore Alexandrescu, condițiile de sol argilos au afectat fundația, astfel că au fost necesare lucrări suplimentare față de graficul stabilit inițial.

În prezent, tronsonul Calea Torontalului – Samuil Șagovici este finalizat cu stratul de uzură, tronsonul Samuil Șagovici – Crișan are fundația refăcută pe o bandă, iar tronsonul Crișan – sens giratoriu se află în faza de refacere a fundației.

Pentru finalizarea lucrărilor, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat închiderea celor două străzi în etape și pe tronsoane.

Pe strada Grigore Alexandrescu, se va închide circulația rutieră pentru executarea lucrărilor de refacere a fundației și așternerea straturilor de legătură, respectiv a stratului de uzură, după cum urmează:

Etapa I – închiderea tronsonului de la str. Crișan până la sensul giratoriu de la str. Ovidiu Balea, lucrările se vor executa pe timp de zi, în perioada 15.09.2025 – 24.09.2025.

Etapa a II-a – închiderea tronsonului de la str. Samuil Șagovici până în sensul giratoriu de la str. Ovidiu Balea, inclusiv pe jumătate din sensul giratoriu de la str. Ovidiu Balea, cu mutarea traficului pe câte o bandă alternativă pe str. Cloșca, spre Săcălaz, pe contrasens. Lucrările se vor executa pe timp de noapte, în perioada 24.09.2025 – 26.09.2025 (ora 07:00).

Etapa a III-a – închiderea a jumătate din sensul giratoriu de la intersecția str. Ovidiu Balea / str. Cloșca, pe sensul de circulație dinspre Săcălaz spre Timișoara, cu devierea traficului pe contrasens, în interiorul sensului giratoriu. Lucrările se vor executa pe timp de noapte, în perioada 26.09.2025 (ora 21:00) – 29.09.2025 (ora 06:00).

Strada Divizia 9 Cavalerie va fi închisă traficului rutier pentru executarea lucrărilor de așternere a straturilor de mixtură asfaltică, după cum urmează:

Etapa I – închiderea primei benzi de circulație, pe sensul str. Aristide Demetriade – str. Sever Bocu, respectiv pe sensul str. Ion Roată – str. Divizia 9 Cavalerie, în perioada 15.09.2025 – 24.09.2025.

Etapa a II-a – închiderea benzilor interioare (banda 2) de intrare și ieșire din sensul giratoriu. Lucrările se vor executa pe timp de zi, în perioada 25.09.2025 – 27.09.2025,

Etapa a III-a – închiderea benzilor marginale din sensul giratoriu, circulația se va desfășura doar pe direcția înainte, atât pe sensul Aristide Demetriade – Sever Bocu, cât și în sens invers. Lucrările se vor desfășura pe timp de noapte, în perioada 29.09.2025 – 02.10.2025, în fiecare noapte, intervalul orar 23:00 – 05:00.