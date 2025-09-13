Cod galben de intensificări ale vântului în Timiș, Arad și Caraș-Severin

Cod galben de intensificări ale vântului în Timiș, Arad și Caraș-Severin.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului pentru 11 judeţe, printre care Timiș, Arad și Caraș-Severin, valabile începând de sâmbătă seara, până duminică seara, transmit Agerpres și g4media.

Potrivit meteorologilor, de sâmbătă, ora 20:00, până duminică, la ora 8:00, în judeţul Caraş-Severin, precum şi în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1.700 m, rafalele vor fi de 80-90 km/h.

Sunt vizate de atenţionare, în afară de judeţul Caraş-Severin, parţial, şi judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj şi Vâlcea.

De asemenea, duminică, de la ora 8:00 până la ora 20:00, în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Botoşani, zona joasă a judeţelor Suceava şi Neamţ, precum şi în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1.700 m, rafalele vor fi de 90-100 km/h.

Atenţionarea va mai viza, parţial, şi judeţele Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu şi Vâlcea.

