Homeschooling-ul ar putea deveni legal în România. Ministru: Există în toate țările moderne

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Homeschooling-ul ar putea deveni legal în România. Ministru: Există în toate țările moderne

Homeschooling-ul ar putea deveni legal în România. Ministru: Există în toate țările moderne.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că intenționează să reglementeze sistemul homeschooling în România, oferind astfel părinților care doresc această opțiune acces legal la educația la domiciliu.

„Eu vreau un sistem public, sănătos, normal, focalizat pe copii. În care și profesorii să se simtă bine, iar părinții să fie mulțumiți”, a precizat Daniel David, pentru Observator.

„Scopul meu este un sistem public puternic și sănătos.

Pe lângă acesta, să existe diverse alternative, sisteme private, cum ai și în alte țări, și homeschooling.

Nu văd homeschooling-ul ca un sistem pe scară largă, dar cei care doresc ar trebui să aibă acces la el”.

Întrebat dacă homeschooling-ul va fi reglementat oficial, ministrul a răspuns:

„Da, ar trebui să fie. Trebuie discutat și văzut cum implementăm acest sistem.

Există în toate țările vestice, în toate țările moderne.

Miza mea principală rămâne un sistem public puternic, în care actorii educației să obțină performanță și să fie mulțumiți.”

CITEȘTE ȘI: Cod galben de intensificări ale vântului în Timiș, Arad și Caraș-Severin

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *