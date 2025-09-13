Guvernul nu prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Noi scumpiri de la 1 octombrie.

Coaliția de guvernare a decis să nu mai prelungească măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază „deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comerciantilor”, anunță purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.

„Decizia neprelungirii plafonarii adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare.

Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, ca prelungirea din urmă cu trei luni a plafonarii urma sa fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comerciantilor”, a transmis, sâmbătă, purtătoarea de cuvânt.

De asemenea, Ioana Ene Dogioiu a precizat că săptămâna viitoare, premierul Ilie Bolojan va avea o rundă de discuții cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine, pentru a se asigura că eliminarea plafonării nu va duce la creșteri semnificative de prețuri.

Tot sâmbătă, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a scris pe Facebook: „Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”.

(sursa: Mediafax)