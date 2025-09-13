Casieria unei unități poștale, spartă de hoți

Casieria unei unități poștale, spartă de hoți

Casieria unei unități poștale, spartă de hoți.

În data de 12 septembrie, puțin după miezul nopții, polițiștii de la Poliția Municipiului Reșița au fost sesizați prin SNUAU 112 că a fost spartă casieria unei unități poștale din Reșița.

Din primele verificări s-a stabilit că persoane necunoscute ar fi pătruns în punctul de lucru al unității, fără a sustrage bunuri.

Polițiștii continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat în vederea identificării autorilor și tragerii la răspundere penală a acestora.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița.

