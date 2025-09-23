Prosumatorii timișeni nu și-au pierdut apetitul. Sunt 13.000, pe locul doi într-un top naţional

La sfârșitul lunii august, în județul Timiș erau înregistrați aproape 13.000 de prosumatori, dintre care 1.200 cu statutul de persoană juridică, se arată într-o estimare bazată pe cel mai recent raport tematic al Autorității Naționale pentru Reglementare în Energie.

Indicatorul situează cel mai vestic județ al țării, în continuare, pe locul secund la nivel național, după Ilfov (circa 16.500 prosumatori) și înaintea Bihorului (peste 10.600), pe întreaga țară numărul ridicându-se la puțin peste 258.000.

Puterea instalată la prosumatorii din Timiș este de aproape 150 MW (din totalul național de circa 3.000 MW), adică aproape de patru ori mai mult decât hidrocentrala de pe Râul Alb, de la Feneș-Armeniș.

Prin contrast, în celălalt județ bănățean, Caraș-Severin, numărul prosumatorilor s-a menținut sub 2.300 și a însumat circa 30 MW putere instalată.

Din totalul prosumatorilor înregistrați la nivel național, circa 8,2 la sută și-au instalat și sisteme de stocare, procesul accelerându-se semnificativ în acest an.