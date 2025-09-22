Fake news și propagandă cu poze vechi de un deceniu, la radioul public, pentru Horticultura SA Timișoara. FOTO/VIDEO

Fake news și propagandă cu poze vechi de un deceniu, la radioul public, pentru Horticultura SA Timișoara!

Radio România Actualități, unul dintre posturile publice naționale de radio, a reușit încă un episod de mistificare a realității din Timișoara. Într-o postare pe pagina de Facebook a postului, pe 16 septembrie 2025, a apărut o știre ilustrată cu fotografii spectaculoase: garduri vii așezate în romburi, vegetație bogată și superbi trandafiri, din Parcul Rozelor din Timișoara.

Nu ne-a venit să credem, așa că am dat o fugă în aceeași zi, să vedem cum a reușit Horticultura SA, societate din subordinea Primăriei Timișoara, să transforme peste noapte un parc abandonat și deșertificat într-o oază de frumusețe, verdeață și flori colorate.

Realitatea ne-a lovit în față și s-a dovedit că parcul e la fel de abandonat, fără trandafiri, cu pământul crăpat de secetă și cu gardul viu uscat, acolo unde a mai rămas. Am discutat și cu câțiva angajați ce se ocupă de întreținerea Parcului Rozelor, ce a aparținut cândva celebrei familii de florari Wilhelm și Árpád Mühle.

Așa am aflat că fotografiile frumos colorate de pe pagina oficială a Radio România Actualități au cel puțin cinci ani vechime, deși unul dintre îngrijitorii cu vechime a analizat și dispunerea aleilor și ornamentelor, numărul băncilor albe cu pergole pentru plante cățărătoare și forma de romb a gardului viu de un verde proaspăt. Omul a concluzionat că pozele sunt vechi de aproximativ zece ani.

Pentru comparație vă prezentăm, mai jos, fotografiile publicate de postul public de radio, dar și cele realizate exact în aceeași zi, 16 septembrie 2025, de către reporterii Renașterii bănățene.

Dacă la capitolul frumusețe ne-am lămurit și am constatat cum se face un fake news din imagini de arhivă, am vrut să deslușim și conținutul materialului jurnalistic.

Se pare că știrea a fost o exclusivitate, pentru că ea a apărut doar pe Radio România Actualități. Adică acolo unde se dau numai știri pozitive despre actuala administrație a Timișoarei. Și dacă știrea nu e consistentă, măcar pozele să fie spectaculoase.

Așa am aflat că o echipă de peisagiști timișoreni, nu se înțelege pe banii cui, străbate continentul pentru a recupera soiuri rare de trandafiri pe care familia Mühle le cultiva și care erau trimise mai apoi Curții Imperiale de la Viena, Curților Regale din Balcani și altor personaje de înaltă clasă ale secolului al XIX-lea.

“O echipă de peisagiști din Timișoara se află în aceste zile în Turcia pentru a documenta contribuția a doi horticultori timișoreni, Wilhelm si Arpad Mühle, la amenajarea unor vestite grădini din perioada otomană si pentru a recupera o parte din soiurile de roze create de familia Mühle, în prezent pierdute din colecțiile de trandafiri din România.

Proiectul, intitulat ” Dinastia Mühle. O traiectorie în arta grădinilor” a cuprins, până acum, călătorii de cercetare si în Germania și Ungaria, acolo unde, la începutul secolului XX, cei doi florari erau deosebit de cunoscuți, fiind furnizori pentru Casa regală.

Scopul proiectului este de a face cunoscută povestea și, în final, de a contribui la deschiderea unui Muzeu al Trandafirilor la Timișoara. Continuă povestea, la radio, Alina Bujancă”, postau, alături de fotografiile manipulatoare, din alte vremuri, mai frumoase, cei de la Radio România Actualități.

Interesant este că nici comunicatorii primăriei, nici primarul sau viceprimarii și nici Horticultura SA nu au pomenit despre aceste deplasări și despre acest proiect de recuperare a soiurilor pierdute, de amenajare a unei grădini și a unui muzeu. De altfel, aceste proiecte nici nu apar în bugetul administrației timișorene. Dar îi credem pe cuvânt pe cei de la radioul de stat, care au dovedit că până și o poză veche de un deceniu poate manipula publicul, la nivel național. Mărturie sunt comentariile laudative de la postarea de pe Facebook, făcute de oameni din alte orașe, în timp ce timișorenii au comentat că pozele sunt vechi, că parcul arată urât și neîngrijit și au amintit că atât Parcul Rozelor cât și Casa Mühle au fost abandonate în ruină de către actuala administrație a orașului.

Cert este că la punctul de lucru al Horticultura din Parcul Rozelor, o altă ruină în plin centru, zac proptite pe perete zeci de tăblițe cu denumiri comune și științifice a zeci de soiuri de trandafiri dar și de alte plante. Acolo zăceau și anul trecut însă rămâne un mister de ce sunt acolo: sunt puse în așteptare pentru plantele ce vor fi aduse din Turcia sau sunt de la plante care au fost lăsate să se ofilească, în ultimii ani, în parcul din care a rămas doar numele.

Wilhelm Mühle fost unul dintre cei mai valoroși florari din Europa în secolul al XIX-lea, a creat specii de trandafir și a contribuit la faima Timișoarei de fi „oraș al florilor”. El a creat Parcul Rozelor, care era proprietate privată dar și o grădină pentru diferite soiuri de trandafiri, unele rare, altele exotice, ceea ce l-a adus în poziția de furnizor al Curții Imperiale de la Viena și al caselor regale de la București, Belgrad și Sofia. În 1888, obține un trandafir propriu, cu petale aurii cu alb, pe care îl va boteza „Madame Josephine”, după numele soției sale. Wilhelm Mühle s-a stins din viață la 15 septembrie 1908, la vârsta de 62 de ani. La nivel internațional, au fost înregistrate nu mai puțin de 13 noi soiuri de trandafiri create de el. Activitatea i-a fost continuată de fiul său, Árpád.

Ulterior, proprietățile le-au fost luate abuziv. Grădina-pepinieră a ajuns locul pe care astăzi este Parcul Copiilor, iar cochetul parc este azi Parcul Rozelor, cel lăsat în paragină și fără… roze.

Aceeași soartă a avut-o și impunătoarea reședință a familiei Mühle. Wilhelm a construit pentru familia sa o casă, pe actualul bulevard Mihai Viteazu, socotită la vremea ei una dintre cele mai frumoase din oraș. Ultimul urmaș care a locuit în ea, o strănepoată a florarului, s-a mutat în Germania.

Casa a ajuns în cele din urmă în mâinile familiei de romi Stancu, iar mai apoi la clanul Cîrpaci, care s-a apucat să aducă mai multe modificări vilei fără a avea autorizație. Și astfel au început luptele în instanță între primărie, care ar fi vrut să o recupereze și să amenajeze un muzeu dedicat lui Mühle, și proprietari. Și timișorenii au ieșit atunci în strada și au organizat proteste, Casa Mühle devenind un simbol al luptei pentru patrimoniu. Au trecut anii, iar imobilul s-a degradat din ce în ce mai mult.

În urma unei sentințe definitive, romii au fost obligați să readucă imobilul la starea inițială, însă lucrările sunt grosier făcute și majoritatea detaliilor și finisajelor nu au mai fost refăcute. Acum, Primăria Timișoara negociază cumpărarea imobilului. Primarul Dominic Fritz a propus Consiliului Local demararea procedurilor de negociere pentru achiziția casei familiei Mühle. Romii cer un preț de 3,7 milioane de euro, în timp ce primăria speră să îi convingă să vândă cu 2 milioane de euro, conform unei expertize comandată de Primăria Timișoara.