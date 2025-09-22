Doi elevi ai Școlii Gimnaziale 30 din Timișoara ar fi întreținut relații intime în toaleta unității de învățământ.

Săptămâna trecută, un caz extrem de grav a avut loc în incinta Școlii Gimnaziale nr. 30 din Timișoara, în care au fost implicați doi elevi în vârstă de 13 ani.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Timiș, instituția a fost informată de conducerea școlii că marți, 16 septembrie, doi elevi ar fi întreținut relații intime în toaleta unității de învățământ.

Având în vedere gravitatea situației și implicațiile asupra siguranței și protecției elevilor, Inspectoratul Școlar Județean Timiș a dispus, de urgență, constituirea unei comisii de control tematic, cu atribuții în verificarea respectării normelor legale privind asigurarea siguranței elevilor în timpul programului școlar și în incinta unității de învățământ; supravegherea elevilor în spațiile comune (curte, grupuri sanitare, coridoare etc.); gestionarea incidentului produs și respectarea obligațiilor de sesizare a instituțiilor competente; aplicarea măsurilor disciplinare, educaționale și de sprijin psihologic prevăzute de legislația în vigoare.

”În prezent, echipa de control analizează documentele aferente, intervievează persoanele implicate și verifică respectarea normelor legale aplicabile, precum și măsurile adoptate de conducerea școlii imediat după producerea incidentului. În acest sens, Inspectoratul va formula recomandări și va monitoriza implementarea acestora, în vederea prevenirii unor situații similare și a consolidării climatului de siguranță în unitatea de învățământ.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș își reafirmă angajamentul ferm pentru transparență, responsabilitate și calitate în educație. Protejarea integrității fizice și emoționale a elevilor este o prioritate absolută, iar orice situație care contravine acestui principiu va fi tratată cu maximă seriozitate și celeritate.

Vom continua să intervenim prompt în toate cazurile care necesită evaluare, sprijin și remediere, în interesul elevilor, al cadrelor didactice și al întregii comunități școlare”, a transmis inspectoratul școlar.

Directoarea Școlii Gimnaziale nr. 30 din Timișoara, Mihaela Șora, nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere privind această situație.

CITEȘTE ȘI: Se redeschide bazinul de înot din Dacia