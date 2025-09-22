Handbaliștii alb-violeți au pierdut lamentabil la Suceava, scor 37-39

Î n meciul-epilog al etapei a 3-a din Liga Națională de handbal masculin , SCM Politehnica Timi șoara a pierdut cu CSU Suceava, ultima clasată, cu scorul de 37-39.

Partida s-a disputat luni, de la ora 17:30, în sala LPS Suceava.

Prima parte a jocului a fost controlată de alb-violeți, care au condus chiar și cu trei goluri (15-12, min. 23) și au intrat la pauză cu un gol avantaj: 18-17.

În debutul reprizei a doua, la conducere a trecut echipa moldoveană, care nu a mai cedat până la final, pe fondul unei prestații slabe în apărare a formației bănățene.

Marcatori SCM Poli: Raul Campos Nantes – 7 goluri, Valentino Ravnic – 7, Paolo Kraljevic – 6, Marius Sadoveac – 4, Andras Szasz – 4, Zakhar Denysov – 4, Risto Vujacic – 3, Răzvan Trif – 1, Zoran Nikolic – 1.

Alb-violeții rămân cu două victorii în primele trei etape și se pregătesc pentru următoarea confruntare din campionat.