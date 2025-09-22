Timișoreanul Patrick Barhan scrie istorie pentru România!

Campionatul European WAKO 2025, competiție organizată la Lido di Jesolo, a fost scena de nivel înalt în care s-a remarcat sportivul timișorean Patrick Barhan (foto, stânga).

În Italia, elevul antrenorului Ludovic Somogyi (foto, în mijloc) a reușit să devină campion continental, câștigând toate cele trei meciuri susținute. Și a făcut-o spectaculos, de două ori prin KO! La prima apariție în ring, împotriva unui luptător turc foarte puternic, care a făcut doar pasul înainte, Patrick s-a impus la puncte, cu 3-0, grație experienței și tenacității superioare.

A urmat semifinala cu un reprezentant al Bosniei-Herțegovina. Nu a durat mult, timișoreanul reușind să închidă socotelile printr-un KO în prima repriză. Finala mult-așteptată a fost contra unui polonez, favorit conform calculelor hârtiei, care nu a avut însă nici o șansă în fața lui Patrick Barhan. Categoric în toate acțiunile sale, sportivul de la CS Șomo Kickboxing și-a pus de trei ori adversarul în situația de a fi numărat de către arbitru în prima repriză. După ultima, meciul a fost oprit, iar timișoreanul a devenit campion european la categoria OJ – 75 kilograme LK.

Performanța sa este cu atât mai importantă cu cât el este singurul român care a cucerit aurul continental! Mai mult decât atât, Patrick a primit și premiul special pentru cel mai bun sportiv, o recunoaștere a forței și a tehnicii sale excepționale.

Tot la Lido di Jesolo, Eduard Gheorghe (foto, dreapta) a luptat într-una dintre cele mai dificile categorii, cu 16 sportivi, majoritatea de 17-18 ani, el având doar 16 ani. Cu determinare și curaj, a câștigat primul meci împotriva unui grec. S-a oprit în sferturile de finală, pierzând la doar un punct diferență în fața unui sportiv din Israel într-un meci extrem de strâns. A demonstrat maturitate, ambiție și dorința clară de a ajunge în vârf, iar dacă va continua pe aceeași linie anul viitor are toate șansele să urce pe podium, așa cum de altfel își dorește.

„Suntem mândri de ambii sportivi pentru forța, ambiția și seriozitatea de care au dat dovadă. Performanțele lor sunt rezultatul a mii de ore de muncă, antrenamente și sacrificii, dar și dovada că pasiunea și disciplina duc la rezultate mari. Felicitări, Patrick și Edi! Ați reprezentat România și clubul nostru cu onoare!”, a transmis antrenorul timișorean Ludovic Somogyi, un reputat șlefuitor de talente din lumea kickboxing-ului.