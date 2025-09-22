Lucrări Aquatim, o comună din apropierea Timișoarei rămâne miercuri fără apă rece.

Miercuri, 24 septembrie, între orele 9-15 se va întrerupe furnizarea apei în Remetea Mare pentru executarea unor conectări de conducte la intersecția străzilor Primăriei și Drumul Ianovei cu DN6.

„La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure.

Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă.

Rugăm, de asemenea, consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată”, transmit reprezentanții companiei.

