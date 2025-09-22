Trei mașini au ars în zona Castelului Corvinilor. FOTO.

Trei ma șini au ars î n zona Castelului Corvinilor. Echipaje de stingere ale Deta șamentului de pompieri Hunedoara au intervenit, luni după-amiază, pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs la un autoturism aflat într -o parcare din municipiul Hunedoara, zona Castelului Corvinilor.

Flăcările au afectat alte două mașini aflate în aceeași parcare, în imediata apropiere a autovehiculului de la care s-au declanșat flăcările

.

Din fericire, nicio persoană nu a fost surprinsă în interiorul autoturismelor afectate de foc. Pompierii au lichidat incendiul și au luat toate măsurile de prevenire a eventualelor reaprinderi a flăcărilor.

După finalizarea intervenției, la echipajul de prim ajutor s-a prezentat un bărbat, cu arsuri minore la mâini, căruia i s-au acordat îngrijirile medicale. Bărbatul, conducătorul autoturismului la care a izbucnit focul, a refuzat transportul la spital.

Cauzele probabile ale producerii incendiului sunt în curs de stabilire, a transmis ISU Hunedoara.