Când au loc ceremoniile de deschidere a anului universitar în Timișoara.

Deschiderea anului universitar are loc, teoretic, în 1 octombrie, însă autonomia instituțiilor de învățământ superior le conferă posibilitatea de a alege data în care organizează ceremoniile dedicate acestui eveniment.

În Timișoara, în prezent funcționează patru universități de stat și două private (alte două particulare desființându-se între timp).

Chiar dacă unele dintre ele nu și-au planificat toate detaliile pentru deschiderea anului universitar, data deschiderii oficiale a fost deja stabilită.

Universitatea de Vest și Universitatea Politehnica vor deschide primele anul universitar 2025-2026, în 26 septembrie. Ceremonia la UVT va începe de la ora 9, în Aula Magna, iar cea a Politehnicii, de la ora 10, pe Stadionul Știința.

Pe 29 septembrie, au loc ceremoniile organizate de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” (ora 10, în Aula Magna) și Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” (în Aula Magna, ora 10).

Tot în 29 septembrie, își va deschide porțile și Universitatea ”Tibiscus”, într-un cadru festiv organizat la Hotel Boavista, de la ora 16, iar Universitatea ”Ioan Slavici” marchează evenimentul pe 1 octombrie, la sediul instituției, după ora 16.

