Mai mult de jumătate dintre liceele din Timișoara intră în programul pilot de bugetare participativă.

Peste jumătate dintre liceele din Timișoara – 17 unități de învățământ – s-au înscris la prima ediție, pilot, a programului de bugetare participativă inițiat de Primăria Municipiului Timișoara în școli.

Liceele înscrise sunt: Colegiul Național „C.D. Loga”, Liceul Teoretic „J.L. Calderon”, Liceul de Arte Plastice, Liceul Waldorf Timișoara, Liceul Tehnologic Electrotimiș, Colegiul Economic „F.S. Nitti”, Liceul Teoretic „William Shakespeare”, Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, Liceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinium”, Liceul Tehnologic de Vest, Colegiul Național Bănățean, Liceul Teoretic „Dositei Obradovici”, Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, Liceul Teoretic „Bartók Béla”, Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”.

Fiecare școală înscrisă va elabora cel puțin trei propuneri de proiecte, în conformitate cu regulamentul programului aprobat de Consiliul Local.

Următorul pas în cadrul programului este colectarea ideilor, elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte, etapă care se desfășoară până în 24 octombrie.

Propunerile vor fi apoi evaluate și validate între 25 octombrie și 5 noiembrie, iar între 6 și 10 noiembrie va avea loc votarea și desemnarea proiectelor câștigătoare.

Pentru depunerea proiectelor, elevii au acces la platforma dedicată: https://decidem.primariatm.ro/bp și vor fi sprijiniți pas cu pas de reprezentanți ai municipalității și ai școlii.

Fiecare liceu desemnat câștigător va beneficia de un buget de 50.000 de lei pentru implementarea proiectelor propuse și votate de elevi.

Primăria organizează această ediție specială în contextul „Anului Național al Copilului”, precum și al Anului European al Educației pentru Cetățenie Digitală și pune accent pe implicarea tinerilor în viața comunității, precum și pe dezvoltarea responsabilității și abilităților digitale.

