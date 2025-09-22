Sonatic lansează albumul „Haz” printr-un concert pe acoperișul noului cămin al Universității de Vest din Timișoara

Trupa Sonatic lansează noul album – „Haz” – și îl prezintă publicului printr-un concert-eveniment pe acoperișul noului cămin al Universității de Vest din Timișoara, în data de 28 septembrie la ora 18:30.

Noul material continuă simbolistica Bufonului, prezentă încă de la debutul Sonatic cu „Sunt” (2014) – album distins cu titlul de „Best Romanian Rock Album” la Maximum Rock Awards – și continuată prin „Iluzii” (2016), care a explorat teme ale înstrăinării și fragilității umane.

„Haz” aduce totul în prezent, explorând realități precum promisiuni politice, alienare digitală, prietenie, iubire și dorința de autenticitate. Tonul oscilează între ironie amară și mesaje de rezistență, între sarcasm și luciditate.

Albumul conține 8 piese, dintre care „Manifest” și „Haz” au fost deja lansate și dezvăluie atmosfera noului material. Mixajul si masterizarea poartă semnătura lui Radu Racz, iar grafica albumului îi aparține Denisei Săftescu-Jescu (Tourmaline Boutique). „Haz” va fi disponibil pe principalele platforme de streaming începând cu 25 septembrie, iar la concertul de lansare va putea fi achiziționat și în format fizic (CD, tiraj limitat).

”Pe fondul unei dezamăgiri generale, omul se izolează, se ascunde în spatele ecranelor, încercând să se adăpostească de sistemul politic bolnav. Întoarcerea la viața autentică nu este însă posibilă fără interacțiunea reală, față în față. Haz e un manifest și o amintire că destinul nostru se poate împlini doar în colectiv și în lucrurile simple pe care le împărțim fără filtre unii cu alții – un zâmbet, un cântec, …” – Bogdan Racz, Sonatic.

Componența trupei Sonatic:

Bogdan Racz – voce

Mihai Berdeiu – chitară electrică

Cristian Săftescu-Jescu – chitară acustică

Radu Racz – chitară bas

Sorin Ghiniţă – tobe

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul ”Săptămânii de inițiere – Bun venit la UVT!”.