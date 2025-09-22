Accident în Timişoara: două şoferiţe s-au ciocnit violent

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Accident în Timişoara: două şoferiţe s-au ciocnit violent

Accident în Timişoara: două şoferiţe s-au ciocnit violent

Luni – 22 septembrie, în jurul orei 11:20, o femeie în vârstă de 33 de ani a condus un autovehicul pe strada Înfrățirii, dinspre strada Bader înspre strada Avram Imbroane, iar la intersecția cu strada Virtuții a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie în vârstă de 46 de ani.

În urma impactului, şoferiţa în vârstă de 46 de ani a fost rănită.

Ambele conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, a comunicat IPJ Timiş.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *