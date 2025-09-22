Accident în Timişoara: două şoferiţe s-au ciocnit violent

Luni – 22 septembrie, în jurul orei 11:20, o femeie în vârstă de 33 de ani a condus un autovehicul pe strada Înfrățirii, dinspre strada Bader înspre strada Avram Imbroane, iar la intersecția cu strada Virtuții a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie în vârstă de 46 de ani.

În urma impactului, şoferiţa în vârstă de 46 de ani a fost rănită.

Ambele conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, a comunicat IPJ Timiş.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.