Poliţiştii de la Crimă Organizată fac cercetări după ce doi elevi de 13 ani au întreţinut relații intime într-o şcoală din Timişoara

Poliţia Timiş a comunicat că a demarat cercetări după ce doi copii de 13 ani au întreținut relații intime în baia unei școli din Timişoara.

„La data de 16 septembrie 2025, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că doi minori de 13 ani (băiat și fată) ar fi întreținut relații intime în grupul sanitar al unei unități de învățământ din Timișoara.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara”, a transmis IPJ Timiş.

Cazul, petrecut la Şcoala Gimnazială nr. 30, a ieșit la iveală după ce elevii s-au filmat în timpul partidei de amor și au trimis imaginile colegilor ca să se laude.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a dispus constituirea unei comisii de control tematic în toate unităţile de învăţământ din subordine.