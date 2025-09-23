SOLE Timiş organizează seminarul „Dialogul social și negocierea colectivă – soluție de dezamorsare a conflictelor sociale”

Sindicatul Oamenilor Liberi din Educație (SOLE) Timiș anunță desfășurarea celui de-al doilea seminar/workshop din cadrul proiectului „Creșterea capacității partenerilor sociali din sectorul învățământului preuniversitar în vederea dezvoltării și modernizării dialogului social în domeniul educației preuniversitare”, finanțat din Fondul Social European Plus (FSE+), cod SMIS 305255, derulat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

Evenimentul va avea loc în data de 24 septembrie 2025, la Hotel Atlas, Timișoara, și se adresează celor 40 de membri ai grupului țintă din cadrul proiectului, precum și invitaților din partea autorităților locale și a instituțiilor cu atribuții în domeniul relațiilor de muncă.

Seminarul, intitulat „Dialogul social și negocierea colectivă – soluție de dezamorsare a conflictelor sociale”, își propune:

– Prezentarea unor exemple concrete în care dialogul social a contribuit la soluționarea unor conflicte sociale majore;

– Familiarizarea participanților cu mecanismele europene și naționale de negociere colectivă;

– Exersarea directă a tehnicilor de negociere prin simulări practice pe scenarii de conflict social și mișcări de stradă;

– Consolidarea rolului partenerilor sociali ca actori activi și responsabili în procesele de dialog social.

Programul va include prezentări susținute de lectori cu experiență în domeniu și sesiuni interactive de lucru în echipă, transformând fiecare exercițiu într-un prilej de învățare aplicată privind prevenirea și gestionarea conflictelor.

Data: 24 septembrie 2025

Locația: Hotel Atlas, Timișoara

Orele: 10:00–18:00

Prin acest workshop, Sindicatul Oamenilor Liberi din Educație Timiș și Inspectoratul Școlar Județean Timiș continuă demersurile de creștere a capacității instituționale și de promovare a unui dialog social modern, orientat spre soluții.