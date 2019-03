Proiect legislativ: Pensionarii ar putea primi şi ei tichete de masă. Care sunt condiţiile

Propunerea legislativă, nr B93/2019, pentru modificarea şi completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, prevede acordarea de tichete de masă, cu titlu compensatoriu, pentru pensionarii care nu beneficiază de reducerile acordate pentru transportul intern, conform proiectului depus la Senat.

Propunerea legislativă cu numărul B93/2019, depus la Senat pe 13 martie, pentru modificarea şi completarea Legii nr.147/2000, privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 28 iulie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza prin introducerea a două noi litere la art. 1, alineatul (1) care vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. — alin.(1), lit. a) Pensionarii din sistemul asigurarilor sociale de stat, din sistemul de pensii şi asigurari sociale de stat pentru agricultori, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiaza anual de 6 calatorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru calatoriile la trenul de persoane clasa a II-a, la transportul intern comun.

Art. 1. — alin.(1), lit. b) In cazul in care biletele de valoare nu au fost folosite în cursul anului, de pensionarii din sistemul asigurarilor sociale de stat, din sistemul de pensii si asigurari sociale de stat pentru agricultori, precum si de pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, acestea pot fi compensate in tichete de masa”.

Expunerea de motive care insoţeşte proiectul prevede ca biletele de valoare, care nu au fost folosite în cursul anului, de către pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat, din sistemul de pensii şi asigurări sociale de stat pentru agricultori, precum si de catre pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale să poată fi compensate în tichete de masă.

Astfel, iniţiatorul propunerii legislative menţionează că “potrivit unui studiu GfK, tichetele valorice reprezinta un instrument de motivare cu popularitate ridicata in randul angajatilor, angajatorilor si comerciantilor parteneri care le acceptă la plata, bonurile de masa fiind cele mai cunoscute si dorite de salariati”.

În România, în prezent, sunt peste 4,5 milioane de pensionari aflaţi în evidenţa Casei Naţionale de Pensii Publice.

Pentru ca această propunre legislativeă să intre în vigoare este necesar să fie adoptată de Parlament şi să fie promulgată de şeful statului, ca apoi să fie publicată în Monitorul Oficial, conform zf.ro.