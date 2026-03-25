Primăria Timișoara dorește o școală gimnazială în clădirea fostului liceu agricol.

În viitorul apropiat, cartierul Calea Aradului ar putea avea prima școală gimnazială de la înființarea sa. Calea Aradului este una dintre puținele zone din Timișoara care nu a avut niciodată o școală.

Prin urmare, administrația locală dorește ca în clădirea fostului liceu agricol să funcționeze o unitate de învățământ în care să învețe copiii familiilor care locuiesc în zona de nord a orașului, fiind vizate în principal Calea Aradului și Torontalului, vitregite din punct de vedere al infrastructurii școlare.

De altfel, prin vasta sa experiență în învățământ, inspectorul școlar general adjunct Francisc Halasz a confirmat necesitatea înființării unei școli gimnaziale în Calea Aradului, cunoscut fiind faptul că unitățile de învățământ din zona Dacia i-au absorbit, din nevoie, și pe copiii din zonele învecinate.

Clădirea în care a funcționat, cu ani în urmă, fostul liceu agricol (desființat în 2015), este amplasată în vecinătatea Universității de Științele Vieții ”Regele Mihai I” și a aparținut, multă vreme, Ministerului Educației.

Reintrată în patrimoniul orașului, în toamna anului 2023, într-o stare avansată de degradare, clădirea este de atunci în șantier, lucrările vizând atât eliberarea spațiilor de lucrurile învechite, cât și demolarea unor construcții ridicate ilegal în imediata sa vecinătate.

Privitor la acest aspect, al deteriorării spațiului cu pricina, viceprimarul Ruben Lațcău și-a exprimat dezamăgirea, concluzionând că așa cum arată imobilul, arată și educația în România.

Preluarea imobilului de către Primăria Timișoara a ridicat, la vremea respectivă, problematica destinației sale. Au fost discutate mai multe ipoteze, precum mutarea Palatului Copiilor din Calea Girocului sau înființarea unui centru educațional, însă pare-se că autoritățile locale au rămas la varianta de imediată necesitate, și anume, înființarea unei școli gimnaziale.

”Zona de nord crește, vin familii noi, iar școlile existente sunt deja sub presiune, astfel că municipalitatea dorește transformarea clădirii în școală gimnazială. La finalul acestei luni – începutul lunii viitoare, prin Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara, va fi lansată achiziția pentru servicii DALI. După această etapă, vom merge mai departe cu achiziția serviciilor de proiectare și execuție, pentru a duce proiectul în șantierul de amenajare a unei noi școli gimnaziale”, au precizat reprezentanții Primăriei Timișoara pentru ”Renașterea bănățeană”.