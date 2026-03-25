Legea femicidului, adoptată de Parlament. Gorghiu: Fiecare femeie ar trebui să poată să zâmbească

Parlamentul României a adoptat o lege care introduce pentru prima dată în legislația națională definiția femicidului și extinde măsurile de protecție pentru victimele violenței domestice. Actul normativ stabilește circumstanțe agravante pentru crimele comise împotriva femeilor.

Noua lege adoptată de Parlament definește femicidul drept uciderea cu intenție a unei femei sau moartea acesteia ca urmare a unei infracțiuni intenționate comise împotriva sa, indiferent de relația dintre victimă și agresor. Președinta Comisiei parlamentare „România fără violență domestică”, Alina Gorghiu, a afirmat că adoptarea legii reprezintă un pas important în consolidarea protecției victimelor.

„Astăzi, fiecare femeie din România ar trebui să poată să zâmbească. Legislația s-a îmbunătățit semnificativ în ceea ce privește protecția lor, iar statul transmite un mesaj clar: viața, siguranța și demnitatea femeilor sunt apărate prin lege”, a declarat aceasta.

Actul normativ introduce circumstanțe agravante clare pentru infracțiunile comise în cadrul relațiilor de căsătorie sau al relațiilor asemănătoare. Aceste prevederi vizează situațiile în care agresorul exercită sau pretinde că exercită control sau dominație asupra victimei, permițând instanțelor să aplice sancțiuni mai severe. De asemenea, legea elimină orice condiționare procedurală care ar putea împiedica investigarea infracțiunilor de viol, stabilind că statul trebuie să intervină și să protejeze victimele indiferent de circumstanțe.

Legea prevede și măsuri speciale pentru copiii victimelor violenței domestice. Autoritățile vor avea obligația să identifice minorii afectați de aceste situații și să adopte măsuri de protecție adecvate, pentru a limita impactul asupra acestora.

Un element nou introdus în legislație este nedemnitatea succesorală a agresorului. Astfel, persoanele care au provocat moartea victimei nu vor mai putea beneficia de moștenirea acesteia, iar instanța va constata oficial această nedemnitate.

Pentru prima dată, statul român va colecta și publica date anuale privind aceste infracțiuni, urmărind parcursul fiecărui caz de la sesizare până la soluționare. Observatorul Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor va publica rapoarte anonimizate privind aceste situații, cu scopul de a sprijini prevenirea violenței. Potrivit datelor citate de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, la nivel global o femeie este ucisă la fiecare zece minute de către partenerul sau un membru al familiei.

Actul normativ urmează să fie transmis spre promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial prevederile vor intra în vigoare. „Astăzi, legea este mai puternică. Astăzi, femeile sunt mai protejate”, a transmis Alina Gorghiu.

