Sunt aproape gata lucrările de amenajare a noii intersecții dintre DN 59A și DN 59B, la Cărpiniș

Sunt aproape de final lucrările de amenajare a noii intersecții dintre DN 59A și DN 59B, la Cărpiniș, jud. Timiș.

În această perioadă se așterne stratul de uzură și apoi urmează aplicarea marcajelor.

DN 59A face legătura între Timișoara și Jimbolia, iar în Cărpiniș se intersectează cu DN 59B, spre Deta, și cu DJ 693, spre Iecea Mică.

Noul sens giratoriu va contribui la fluidizarea traficului și la reducerea riscului de accidente, a transmis DRDP Timişoara.

Antreprenorul lucrării: BLACK ROADS S.R.L. & GROUP D.C.M. S.R.L. & EVO LINE CREATION S.R.L.