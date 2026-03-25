Sunt aproape gata lucrările de amenajare a noii intersecții dintre DN 59A și DN 59B, la Cărpiniș

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Sunt aproape de final lucrările de amenajare a noii intersecții dintre DN 59A și DN 59B, la Cărpiniș, jud. Timiș.

În această perioadă se așterne stratul de uzură și apoi urmează aplicarea marcajelor.

DN 59A face legătura între Timișoara și Jimbolia, iar în Cărpiniș se intersectează cu DN 59B, spre Deta, și cu DJ 693, spre Iecea Mică.

Noul sens giratoriu va contribui la fluidizarea traficului și la reducerea riscului de accidente, a transmis DRDP Timişoara.

Antreprenorul lucrării: BLACK ROADS S.R.L. & GROUP D.C.M. S.R.L. & EVO LINE CREATION S.R.L.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *