Restricții de circulație în Timişoara, pentru reparaţii la trotuare

La solicitarea SC PORR Construct, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea traficului rutier și pietonal în două zone din oraș, începând de miercuri, 25.03.2026, în vederea executării lucrărilor de reparații ale trotuarelor

Astfel, în perioada 25 martie -31 mai, circulația pietonală și cea rutieră vor fi restricționate pe strada Lacului, pe tronsonul cuprins între strada Banatul și strada Filateliei.

Totodată, în perioada 30 martie – 3 aprilie, traficul rutier va fi restricționat pe străzile Grădinii și Fructelor, în vederea executării lucrărilor de refacere a carosabilului și trotuarului, în urma lucrărilor realizate la rețelele și branșamentele de gaz.

