Polițiștii, în vizorul micilor admiratori din Timișoara. Foto

În timp ce adulții asociază imaginea polițistului cu diferite percepții, pentru copiii mai mici lucrurile sunt clare: ”Când cresc mare, vreau să fiu polițist!”.

La Timișoara, de Ziua Poliției Române, cei mai mari admiratori ai oamenilor în uniformă au fost copiii, de la prichindeii de grădiniță, până la elevii de clase mai mari.

Însoțiți de doamnele educatoare, cei mai mici dintre vizitatori au venit în Piața Victoriei echipați ”de-acasă” cu veste reflectorizante, croite pe măsura lor, pentru a se asorta cu echipamentul adițional al polițiștilor.

Preșcolarii s-au arătat extrem de încântați de prezența oamenilor legii, dar mai ales de faptul că se află atât de aproape de ”mascați” și pot sta de vorbă cu ei.

– De ce ați venit, astăzi, aici?

– E Ziua Poliției, răspund în același timp doi copii simpatici și dezghețați, înalți de-o șchioapă.

– Dar voi știți ce fac polițiștii, cu ce se ocupă?

– Prind hoții! se amuză cei doi colegi de grădiniță.

– Ați vrea, când creșteți mari, să fiți și voi polițiști?

Fără ezitare, răspunsul a venit la unison:

– Daaa!

În platoul din fața Operei, polițiștii și-au prezentat activitatea încercând să evidențieze lucrurile cunoscute ca fiind mai atractive în general pentru spectatorii mai tineri: armamentul, echipamentele, autospecialele care transportă deținuți, dar și alte elemente care completează activitatea polițienească.

Otto, câinele polițiștilor de la Brigada antidrog, în vârstă de doi ani și jumătate, a făcut senzație printre elevi, unii dintre ei făcându-și curaj să îl mângâie.

Oamenii legii i-au întâmpinat pe copii cu zâmbete, oferindu-le bomboane și baloane.

Au urmat, apoi, demonstrații canine și de intervenție, urmărite cu interes nu doar de cei veniți anume pentru aceste manifestări, ci și de trecătorii aflați în zonă.