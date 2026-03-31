Primăria Timișoara anunță că dotează 30 de școli cu mese exterioare de ping-pong

Primăria Timișoara a început montarea a 34 de mese de ping – pong în curțile a 30 de școli gimnaziale și licee din oraș.

În pauze, elevii vor putea juca tenis de masă, o activitate care implică reacție rapidă, coordonare și concentrare și care poate contribui la o mai bună atenție la clasă.

„Acest program face parte din strategia de înnoire a școlilor din Timișoara. Am înlocuit tot mobilierul vechi din clase, am dotat cu echipamente moderne laboratoarele de informatică și acum dotăm laboratoarele de știință. Următoarea etapă e curtea școlilor unde facem astfel de amenajări care încurajează mișcarea.

De altfel, împreună cu SCM, clubul sportiv al Municipalității avem deja un program în derulare în care sportivii de performanță merg în școli și transformă pauza mare într-un mini-antrenament pentru copii”, a declarat primarul Dominic Fritz.

În paralel, municipalitatea are în derulare o procedură de achiziție pentru încă 23 de mese de tenis de masă de interior, destinate unităților de învățământ cu săli de sport, precum și pentru 230 de seturi de palete și mingi. Finanțarea este asigurată prin PNRR.

Unitățile de învățământ în care vor fi montate în perioada următoare mesele de ping pong sunt: Colegiul Economic „Francesco Severio Nitti”, Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, Liceul Tehnologic „Azur”, Școala Gimnazială Nr. 13, Liceul Tehnologic de Vest, Școala Gimnazială Nr. 27, Școala Gimnazială Nr. 18, Liceul Teologic Baptist, Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu”, Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon”, Școala Gimnazială Nr. 2, Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu”, Liceul de Artă „Ion Vidu”, Colegiul Național „Ana Aslan”, Școala Gimnazială Nr. 21 „Vicențiu Babeș”, Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga”, Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, Liceul Teoretic „Vlad Țepeș”, Școala Gimnazială Nr. 25, Liceul Waldorf, Școala Gimnazială Nr. 24, Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I”, Școala Gimnazială Nr. 19 „Avram Iancu”, Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Colegiul Național Bănățean, Liceul de Arte Plastice, Liceul Tehnologic Electrotimiș, Liceul Teologic Penticostal Logos, Liceul Teologic Ortodox „Sf. Antim Ivireanul”.

Valoarea totală a contractului pentru achiziția și montarea meselor de ping-pong exterioare este de 109.820 lei (fără TVA).