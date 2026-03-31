România, locul 1 în UE la producția de floarea-soarelui în 2025

România se află pe locul 1 în Uniunea Europeană în ceea ce privește producția de floarea-soarelui realizată în 2025.

De asemenea, este pe locul 3 în ceea ce privește producția de porumb boabe și pe locul 4 la producția de grâu.

Potrivit datelor prezentate de INS, în anul 2025 s-a înregistrat o creștere a suprafețelor și a randamentelor (producția medie la hectar) la principalele culturi.

Astfel, suprafața cultivată cu cereale pentru boabe a crescut cu 0,7%, iar producția cu 37,2%, în principal datorită creșterii randamentelor la hectar.

Suprafața cultivată cu grâu în anul 2025, reprezintă 45,3% din suprafața cultivată cu cereale pentru boabe, iar cea cultivată cu porumb boabe 38,6%.

Producția de cereale a crescut în principal datorită creșterii cu 36,6% a producției de grâu care are o pondere de 51,8% în producția de cereale.

În ceea ce privește leguminoasele pentru boabe, producția a crescut față de anul precedent cu 93,7%, ca urmare a creșterii randamentului la hectar.

La plantele uleioase, producția a crescut cu 60,9%, iar suprafața cultivată cu 11,0%. Creșteri ale producției s-au mai înregistrat la rapiță (+2,1 ori), floarea soarelui (+36,5%) și scăderi la soia boabe (-15,4%).

Suprafața cultivată cu cartofi a crescut cu 2,6%, iar producția cu 10,0%.

La legume, producția a crescut cu 20,8%, ca urmare a creșterii randamentelor la hectar, dar și a suprafețelor cultivate.

În anul 2025, față de anul precedent, producția de struguri a crescut cu 14,4%, ca urmare a creșterii randamentului la hectar (+15,1%), iar producția de fructe din livezi a scăzut cu 12,9%, din cauza scăderii randamentelor la hectar.

În ceea ce privește statisticile europene, INS notează că, la porumb boabe, România s-a situat pe primul loc la suprafața cultivată și pe locul trei la producția realizată, după Franța și Polonia.

La floarea soarelui, România s-a situat pe primul loc atât la suprafața cultivată cât și la producția

realizată, iar la grâu, România s-a situat pe locul patru atât la suprafața cultivată cât și la producția realizată, după Franța, Germania și Polonia.

La cartofi, România s-a situat pe locul șase la suprafața cultivată după Germania, Polonia, Franța,

Olanda, Belgia și pe locul nouă la producția realizată după Germania, Franța, Olanda, Polonia, Belgia, Danemarca, Spania și Italia, potrivit Mediafax.