Performanță agricolă cu respect pentru natură. Vladimir Belin, Manager Agricultură Comtim România, explică rolul fertilizării organice în menținerea echilibrului solului (P)

Într-o perioadă în care agricultura trebuie să răspundă atât cerințelor de productivitate, cât și celor de protecție a mediului, fertilitatea solului devine o temă centrală pentru zona de vest a țării. Comtim România, cel mai mare producător de carne de porc și crescător de porci din România, a ales să integreze fertilizarea organică în strategia sa de sustenabilitate, ca parte a unui model agricol responsabil și pe termen lung. Despre această abordare și beneficiile pentru sol am discutat cu Vladimir Belin, Manager Agricultură Comtim România.

De ce a ales compania să abordeze fertilizarea organică?

Pentru că viitorul agriculturii depinde direct de sănătatea solului. Solul nu este doar un suport pentru plante, ci un ecosistem viu, care trebuie hrănit și protejat. În ultimii ani, schimbările climatice și presiunea asupra producției agricole ne-au arătat cât de important este să investim în refacerea structurii solului.

Fertilizarea organică ne permite să valorificăm responsabil resursele provenite din propriul lanț de producție și să le reintegrăm în agricultură într-un mod sustenabil. Prin această practică, contribuim la creșterea conținutului de materie organică din sol, la îmbunătățirea structurii acestuia și la sporirea capacității de retenție a apei — un aspect esențial în contextul perioadelor tot mai frecvente de secetă.

Ce impact concret are această practică?

Impactul este măsurabil și semnificativ. În exploatațiile noastre, fertilizarea organică înlocuiește în proporție de aproximativ 75% fertilizarea chimică la înființarea culturilor. Acest lucru înseamnă o reducere considerabilă a utilizării inputurilor chimice și o contribuție reală la echilibrul natural al solului.

În același timp, observăm o îmbunătățire a structurii terenului, o mai bună infiltrare și retenție a apei și o creștere a conținutului de nutrienți disponibili pentru plante. Toate acestea se traduc prin culturi mai sănătoase și recolte mai stabile. Pe termen lung, fertilizarea organică contribuie la creșterea naturală a fertilității solului, ceea ce înseamnă costuri mai eficiente și o sustenabilitate economică mai mare a activității agricole.

Există îngrijorări legate de miros. Cum răspundeți?

Înțelegem pe deplin preocupările comunității. Aplicarea fertilizantului organic poate genera un disconfort olfactiv temporar. Este un efect natural al unui proces agricol care implică materie organică. Este important însă de precizat că aplicarea are loc în perioade bine stabilite, limitate în timp, iar impactul este de scurtă durată. În schimb, beneficiile pentru sol sunt pe termen lung: structură îmbunătățită, aport crescut de nutrienți, retenție mai bună a apei și reducerea fertilizanților chimici. Este un proces natural, parte din ciclul agricol, iar obiectivul nostru este să îl gestionăm responsabil și cu respect față de comunitate.

Cum vă asigurați că respectați normele de mediu?

Aplicarea fertilizantului organic se realizează strict în conformitate cu legislația și cu cele mai riguroase norme de protecție a mediului. Cantitățile sunt stabilite pe baza necesarului real al solului, iar procesul este monitorizat tehnic.

Produsul utilizat provine din lanțul nostru integrat de producție și este administrat responsabil, cu respectarea standardelor în vigoare. Scopul nostru este protejarea biodiversității și susținerea unei agriculturi durabile, cu impact pozitiv asupra ecosistemului.

Care este mesajul pentru comunitățile din Timiș și Arad?

Agricultura responsabilă înseamnă dialog, informare și asumare. Fertilizarea organică face parte dintr-un lanț integrat, în care activitatea zootehnică și cea vegetală funcționează complementar. Valorificăm resursele în mod responsabil și le reintegrăm în sol pentru a susține fertilitatea acestuia pe termen lung. Ne dorim să fim un partener de încredere pentru comunitățile din Timiș și Arad și să contribuim la dezvoltarea unei agriculturi durabile, care protejează solul, susține producția și respectă mediul.