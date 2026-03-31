Iepurele-monstru, ilegal cu potențial criminal. Casa de Cultură și Primăria Timișoara pun în pericol viețile a sute de copii

Un obiect de trei metri, folosit de sute de copii într-un weekend aglomerat în Piața Operei, este lăsat fără nicio măsură de siguranță. După două zile, organizatorul — Casa de Cultură a Municipiului Timișoara — reacționează formal și declară pe Facebook că este interzis escaladatul și încearcă să transfere responsabilitatea către public, în timp ce propriile imagini arată exact contrariul.

În centrul Timișoarei, la Târgul de Paște deschis oficial la ora 12, pe 27 martie 2026, „vedeta ediției” nu este o instalație artistică, ci un experiment de risc administrativ. Un iepure de aproximativ trei metri înălțime și peste opt metri lungime, acoperit cu gazon artificial, a devenit instantaneu loc de escaladă pentru copii de toate vârstele. Sute de copii s-au urcat pe structură în doar două zile, sub ochii părinților, ai bunicilor și ai organizatorilor.

Abia pe 30 martie, la ora 15:30, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara introduce o „interdicție”. Nu în teren. Nu prin măsuri. Ci într-o postare pe Facebook.

Obiectul care nu există, dar pe care se urcă toți

În documentele oficiale ale târgului, iepurele nu există ca obiect distinct. Nu apare ca echipament, nu apare ca instalație, nu are fișă tehnică identificabilă.

Singura mențiune relevantă este îngropată într-o formulare generică: „Recondiționare sfere, oițe, iepure, decor bănci centru” – 138.800 lei, Vesel Fluturaș SRL, Timișoara.

Atât. Fără dimensiuni. Fără specificații. Fără statut tehnic.

Această formulare spune mai mult decât pare. Obiectul nu este tratat ca produs nou, nu este individualizat și, implicit, nu este supus unei recepții tehnice reale ca element utilizabil de public. Este „decor”. Problema este că în teren nu funcționează ca decor, ci funcționează ca loc de joacă.

Când „decorul” devine, în teren, echipament de joacă și început de risc fizic de accident și mai grav…

Problema iepurelui din Piața Operei nu începe în momentul în care Casa de Cultură a Municipiului Timișoara scrie pe Facebook că „escaladatul lui este strict interzis”.

Problema începe în momentul deschiderii oficiale a Târgului de Paște, vineri, 27 martie 2026, la ora 12:00, când structura este pusă în funcțiune exact în forma în care avea să fie folosită de public, adică accesibilă, escaladabilă și complet lipsită de orice mecanism real de control.

De acolo, totul devine previzibil până la banalitate. Nu discutăm despre un comportament excepțional, ci despre unul inevitabil.

În primul weekend de târg, în zona cu cel mai mare flux pietonal din oraș, un obiect de aproximativ trei metri înălțime, cu volum masiv, suprafețe înclinate și forme organice care funcționează ca puncte de sprijin, devine instantaneu loc de escaladă pentru copii de toate vârstele.

Nu pentru că „au încălcat o regulă”, ci pentru că exact asta permite și sugerează forma obiectului.

Imaginile nu lasă loc de interpretări. Copiii urcă pe laturile laterale, folosesc proeminențele ca trepte, se sprijină cu genunchii, își caută echilibrul pe suprafețe înclinate și ajung până în zona superioară, la înălțimi care depășesc clar pragul unui simplu decor de fotografiat.

În unele cadre, copii foarte mici sunt deja așezați în punctele inferioare ale structurii, exact acolo unde începe traseul de urcare. În altele, copii sunt sus, la 3 metri înălțime, în picioare sau în poziții instabile, fără niciun element de protecție laterală. Sub ei, nu există nimic care să atenueze căderea. Doar pavaj.

Aici se rupe prima ficțiune administrativă. În documente, obiectul poate fi numit „recondiționare iepure”, poate fi inclus într-un pachet generic de decor, poate fi tratat ca element vizual. În teren însă, clasificarea reală este dictată de utilizare.

Iar utilizarea este clară, căci iepurele este folosit ca echipament de cățărare.

Exact această situație este avută în vedere de ghidul ANPC din 2025, care stabilește că echipamentele utilizate de copii trebuie să respecte standardele de siguranță EN 1176 și EN 1177, să fie exploatate controlat și să fie însoțite de măsuri de prevenire a accidentelor.

Mai mult, ghidul atrage atenția asupra faptului că anumite forme și structuri generează în mod natural comportamente de escaladare.

Copiii nu citesc specificații tehnice, nu fac diferența între „decor” și „echipament”, ci reacționează la ceea ce văd și pot atinge.

În acest caz, reacția a fost exact cea anticipată de orice normă de siguranță: urcare, explorare, testarea limitelor.

Din punct de vedere fizic, riscul nu este unul abstract, ci unul direct și imediat. Iepurele are o înălțime de aproximativ trei metri, iar accesul spre partea superioară se face prin suprafețe înclinate, fără trepte definite, fără balustrade și fără zone de oprire.

Orice pierdere de echilibru în aceste condiții se traduce într-o cădere necontrolată.

Ghidul ANPC subliniază explicit că majoritatea accidentelor în spațiile de joacă sunt generate de căderi și că suprafețele de impact trebuie să fie capabile să absoarbă șocul, conform standardului EN 1177.

În Piața Operei, în jurul iepurelui, această suprafață de absorbție nu există. Există pavaj dur. Diferența dintre cele două nu este teoretică, ci medicală.

O cădere de la o înălțime de peste un metru poate produce traumatisme cranio-cerebrale, fracturi de membre, leziuni de coloană sau traumatisme toracice.

La copiii mici, aceste riscuri sunt amplificate de raportul dintre greutate și dezvoltarea sistemului osos.

În absența unei suprafețe amortizante, energia impactului nu este disipată. Este transferată direct corpului.

Conform medicilor consultați, riscul este maxim, chiar și în cazul adulților, iar în a copiilor cu atât mai mult.

Căderea de la 1,5 – 3 metri înălțime poate cauza leziuni ireversibile, fracturi extrem de grave și chiar moartea, prin rănire gravă și intrare în șoc hipovolemic, principala cauză a mortalității în cazul căderilor de la înălțime.

Medici specialiști în medicină de urgență și în neurochirurgie consultați de redacție au declarat că la astfel de căderi contează înălțimea, dar la fel de mult și poziția în care cade omul, ce părți ale corpului și organe sunt direct afectate de șoc, iar medicina de urgență și prim-ajutor de multe ori este neputincioasă în fața unor traume atât de severe.

Nici materialul exterior nu schimbă această realitate. Aspectul de „gazon artificial” creează o iluzie de siguranță, dar nu spune nimic despre structura internă, rigiditate sau comportamentul suprafeței în condiții de umezeală.

O suprafață care pare aderentă pe uscat poate deveni alunecoasă în condiții minime de umezeală. În imaginile din teren nu există niciun indiciu că aceste variabile au fost luate în calcul sau că obiectul a fost evaluat din perspectiva utilizării reale, nu a aspectului vizual.

Pe acest fundal, intervine momentul-cheie, adică penibila reacție a organizatorului. Nu în prima zi. Nu în momentul în care fenomenul devine evident.

Ci abia pe 30 martie 2026, la ora 15:30, când Casa de Cultură a Municipiului Timișoara publică un mesaj în care introduce interdicția de escaladare.

La acel moment, obiectul fusese deja folosit timp de aproape trei zile, într-un weekend cu trafic intens, de sute de copii. Nu mai vorbim de prevenție, ci de reacție tardivă.

Iar această reacție nu vine însoțită de nicio măsură concretă. Nu apare delimitare fizică, nu apare control de acces, nu apare personal dedicat, nu apare niciun element care să transforme interdicția într-o realitate aplicabilă. Apare doar textul. Un text care, ironic, este însoțit de imagini în care exact comportamentul interzis continuă nestingherit.

În acel moment, problema nu mai este doar de siguranță. Devine una de responsabilitate administrativă. Pentru că nu mai poate fi susținut că riscul nu era cunoscut.

Era vizibil, repetat și chiar documentat de organizator. Și, în ciuda acestui fapt, gestionarea lui s-a redus la o formulare online, publicată după ce utilizarea periculoasă devenise deja rutină.

Legea nu vorbește în metafore. Iar „decorul” din Piața Operei nu scapă de obligații doar pentru că i s-a spus decor

După ce vezi cum este folosit iepurele din Piața Operei, discuția nu mai poate fi purtată în registrul liric al organizatorului, cu „loc de poveste”, „vedeta ediției” și alte formule de afiș.

În acel punct, nu te mai interesează ce poezie administrativă însoțește obiectul, ci ce regim juridic i se aplică și cine răspunde pentru siguranța publicului.

Iar aici, lucrurile sunt incomod de clare pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara și, prin ea, pentru Primăria Timișoara.

Ghidul practic publicat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în 2025 pornește exact de la acest nucleu al responsabilității.

Documentul este redactat „în concordanță cu Normativele Europene EN 1176 și EN 1177, HG nr. 435/2010, Legea nr. 64/2008, Legea nr. 49/2019, prescripțiile tehnice ISCIR aplicabile” și fixează fără echivoc standardul de comportament pentru administratorii unor astfel de spații. Nu este un pliant de bune intenții, ci un ghid care sintetizează obligații concrete.

Pe primele pagini, ANPC arată că toate echipamentele de joacă trebuie să respecte standardele europene de siguranță și că instalarea, inspecția, întreținerea și exploatarea trebuie realizate numai de personal instruit, cu supraveghere și control periodic.

Mai mult, ghidul spune explicit că proprietarul sau responsabilul cu întreținerea trebuie să stabilească rutina și planul periodic de inspecție, întreținere și reparații și să țină la zi un jurnal detaliat de inspecție și supraveghere.

Iar dacă sunt descoperite defecte care pot provoca accidente, accesul publicului la echipamente trebuie interzis până la remedierea defectului și a cauzei.

Cu alte cuvinte, legea și ghidul nu funcționează după logica postării de Facebook. Nu este suficient să scrii într-o seară că „escaladatul este strict interzis” după ce ai lăsat obiectul la dispoziția publicului aproape trei zile. În logica ANPC, obligația începe înainte de utilizare, nu după ce ai constatat că obiectul a fost deja transformat în punct de cățărare pentru copii.

Și mai important este că documentul ANPC leagă direct siguranța de tentația reală pe care un obiect o creează. Ghidul avertizează că trebuie acordată atenție mărită pentru a evita orice tentație care îi poate încuraja pe copii să încerce să-și depășească abilitățile fizice, pentru că ei experimentează, se cațără și investighează. Exact asta avem în Piața Operei din Timișoara.

Nu o utilizare aberantă, ci exact comportamentul previzibil pe care un asemenea obiect îl produce. Nu copilul a ieșit din normă. Obiectul a fost pus într-un context care a făcut inevitabilă această utilizare.

Pe zona de impact, ghidul ANPC este la fel de clar și, pentru organizatori, la fel de incomod. Documentul arată că suprafețele de absorbție a impactului trebuie să aibă minimum 1,5 metri în jurul echipamentului, că înălțimea maximă de cădere este reglementată de EN 1177 și că nu trebuie să existe obiecte dure sau margini ascuțite în jurul zonei de utilizare.

Tot ANPC reia ideea, mai departe, în termenii cei mai simpli posibil: fiecare element de joacă trebuie fixat pe o suprafață stabilă pentru a funcționa în siguranță, iar statisticile arată că majoritatea accidentelor sunt cauzate de căderi pe suprafețe prea dure, care nu atenuează impactul.

În Piața Operei, dedesubtul iepurelui nu se vede nicio suprafață amortizantă conformă, nici covor elastic de cauciuc, nici zonă de absorbție separată, nici perimetru de siguranță. Se vede pavaj. Asta nu e o nuanță tehnică; e diferența dintre un risc gestionat și un risc împins direct în genunchii și capetele copiilor.

Apoi vine partea pe care administrația locală nu o poate scoate din peisaj cu un copy de promovare: obligația directă a autorităților publice locale.

Ghidul ANPC citează expres art. 6 alin. (3) din HG nr. 435/2010 și spune că autoritățile publice locale au responsabilitatea asigurării funcționării echipamentelor pentru agrement din spațiile de joacă amplasate pe domeniul public local, astfel încât să nu fie afectată securitatea utilizatorilor.

În continuare, documentul amintește răspunderea directă a deținătorilor pentru funcționarea în condiții de securitate a echipamentelor și interzicerea funcționării atunci când componentele de securitate nu sunt în perfectă stare de funcționare sau nu îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute de producător.

Aici se află una dintre marile rupturi între lumea juridică și lumea comunicării făcute de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Instituția a încercat, în postarea din 30 martie 2026, să strecoare ideea că „orice accident este doar răspunderea utilizatorilor, care își vor asuma integral consecințele”.

Formula e spectaculoasă prin tupeu, dar foarte slabă din punct de vedere juridic.

Pentru că exact cadrul normativ invocat de ANPC spune contrariul: deținătorul și administratorul au obligații pozitive, concrete și anterioare oricărui accident.

Nu doar dreptul de a da vina pe public după aceea. Nu poți pune în centrul orașului un obiect care atrage copiii, să îl lași utilizat aproape trei zile, să-l promovezi drept „vedetă” și „cel mai fotografiat vizitator al primăverii”, iar după ce ai văzut perfect ce se întâmplă să declari că, de fapt, consecințele îi privesc exclusiv pe cei care l-au folosit.

Nu așa funcționează regimul juridic al siguranței. Așa funcționează doar regimul juridic al fugii de răspundere.

Tot ghidul ANPC reamintește că, înainte de punerea în funcțiune a echipamentului pentru agrement pe orice amplasament, deținătorul trebuie să obțină autorizația de funcționare, să se asigure că pe fiecare echipament sunt inscripționate vizibil și durabil informațiile prevăzute în anexele legale și să efectueze o analiză de risc în exploatare.

Iar când descrie documentația minimă necesară, ANPC enumeră planul de situație cu amplasarea și suprafețele de securitate, descrierea constructivă și funcțională, instrucțiunile de asamblare și montaj, certificatul de conformitate de tip CE pentru fiecare echipament și autorizațiile ISCIR pentru activitățile de montare, reparare, întreținere și revizie.

În plus, sunt cerute panouri de instrucțiuni și etichete ori plăcuțe de identificare pentru echipamentele de joacă, precum și realizarea rapoartelor tehnice și a analizelor de risc înainte de punerea în funcțiune.

Toate aceste obligații nasc întrebări extrem de simple și extrem de periculoase pentru organizator.

Care este denumirea tehnică exactă a iepurelui? Există certificat de conformitate identificabil pentru el? Există analiza de risc în exploatare?

Există plăcuță de identificare, categorie de vârstă, limită de greutate, număr maxim de utilizatori? Există instrucțiuni de utilizare și avertizare fizic amplasate lângă obiect?

Există o suprafață de securitate proiectată și asumată documentar? Există dovada că montarea și eventualele lucrări de recondiționare sau întreținere au fost realizate de operatori autorizați, dacă obiectul intră sub incidența acestui regim?

Pentru că, în lipsa acestor documente și măsuri, „decorul” din Piața Operei nu mai arată a instalație festivă, ci a ocolire administrativă a obligațiilor.

Mai există un element important, pe care administrația nu îl poate ascunde în generic.

ANPC subliniază că echipamentele folosite trebuie să dețină certificat de conformitate în valabilitate, de tip CE, inclusiv anexa în care să poată fi identificat echipamentul, precum și planșe cu spațiile de securitate, dimensiunile de gabarit, condițiile pentru fundații, instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de montaj, instrucțiuni de mentenanță redactate în limba română și etichetarea vizibilă cu denumire, cod de identificare, serie, an de fabricație, categoria de vârstă, limita de greutate și numărul maxim de utilizatori.

Dacă iepurele este doar „recondiționat”, întrebarea devine și mai incomodă.

Pe ce bază juridică și tehnică a fost repus în circuitul public? Ca simplu decor? Atunci de ce a fost lăsat accesibil exact în forma care invita la escaladare? Ca echipament utilizabil? Atunci unde sunt documentele și măsurile?

Nu trebuie ignorată nici dimensiunea penală a cadrului legal. Ghidul ANPC reproduce prevederi dure din Legea nr. 64/2008, modificată prin Legea nr. 49/2019, potrivit cărora efectuarea fără autorizație a activităților privind instalarea, construcția sau montajul instalațiilor ori echipamentelor constituie infracțiune, iar efectuarea fără autorizație a activităților privind punerea în funcțiune, autorizarea de funcționare, admiterea funcționării, verificarea tehnică în utilizare, repararea, întreținerea, exploatarea sau modificarea instalațiilor ori echipamentelor se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Nu spunem aici că acesta este automat cazul de la Timișoara.

Dar spunem ceva mult mai important. Anume că administrația locală și instituția din subordinea ei nu operează într-un spațiu boem, fără consecințe. Legea tratează serios exact tipul de improvizație pe care comunicarea oficială încearcă s-o transforme în fundal pentru poze de primăvară.

În plus, HG nr. 435/2010, așa cum este rezumată în ghid, mai impune ceva foarte simplu și foarte jenat pentru oricine a văzut ce se întâmplă în Piața Operei, și anume că administratorul trebuie să informeze consumatorii printr-un panou de avertizare, să afișeze datele de identificare relevante și să asigure împrejmuirea, aceste prevederi fiind aplicabile în mod corespunzător și administratorilor spațiilor de joacă.

Or, ce a avut publicul la iepure?

Nu un panou clar și vizibil în teren, nu un dispozitiv fizic de împiedicare a accesului, nu o împrejmuire și nici o prezență activă de control.

A avut, după aproape trei zile de utilizare intensă, o postare pe Facebook. Asta nu este administrare. Este improvizație defensivă.

Iar când pui cap la cap tot cadrul legal, tabloul devine destul de simplu, chiar dacă administrația încearcă să-l încarce cu metafore florale.

Dacă iepurele este tratat în realitate ca echipament utilizat de copii, atunci trebuie să respecte cerințele de securitate, documentație, avertizare, analiză de risc, eventual autorizare și exploatare în siguranță.

Dacă nu este echipament, ci simplă decorațiune, atunci organizatorul avea obligația elementară să prevină exact utilizarea la care s-a ajuns inevitabil.

În ambele variante, ceea ce s-a întâmplat în Piața Operei arată prost pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

În prima variantă, ai un obiect folosit ca echipament fără ca publicul să vadă măsurile obligatorii.

În a doua, ai o decorațiune lăsată deliberat să funcționeze ca loc de joacă până când cineva, probabil mai lucid decât organizatorii, le-a atras atenția că joaca se poate termina prost.

Legea nu vorbește în metafore și nu se impresionează de fotografii reușite.

Nu contează că iepurele este „vedeta ediției”, că arată bine dinspre lalele sau că instituția l-a botezat „cel mai fotografiat vizitator al primăverii”.

Ceea ce contează este mult mai prozaic și mult mai greu de fardat: exista sau nu, din primul minut al deschiderii oficiale din 27 martie 2026, un cadru legal și tehnic real pentru siguranța copiilor care aveau să se urce pe el?

Tot ce s-a văzut în teren până pe 30 martie, ora 15:30, spune că nu. Tot ce a scris Casa de Cultură după aceea spune, de fapt, că a înțeles prea târziu că realitatea nu mai putea fi ascunsă.

Postarea din 30 martie. Cum arată, în formă pură, o încercare de a fugi de răspundere

Dacă până aici discuția putea fi purtată în zona neglijenței, a subestimării riscului sau a unei organizări defectuoase, momentul 30 martie 2026, ora 15:30, schimbă complet natura problemei.

Pentru că în acel punct nu mai vorbim despre ce nu a știut organizatorul, ci despre ce a știut foarte bine și a ales să gestioneze superficial, formal și, în final, contradictoriu.

Postarea publicată de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara este, la prima vedere, o bucată de comunicare standard, cu elemente de promovare, entuziasm, formulări despre „surpriza care fură privirile” și „vedeta ediției”.

Iepurele este descris ca fiind „înalt de 3 metri” și „cel mai fotografiat vizitator al primăverii”, iar publicul este invitat explicit să treacă pe la el „pentru o poză”. Până aici, nimic neobișnuit. Este exact tipul de mesaj care construiește flux și încurajează interacțiunea.

Problema apare în momentul în care, în același text, fără nicio schimbare de ton și fără nicio asumare reală, este strecurată fraza: „DE REȚINUT: Acesta este o decorațiune stradală. Escaladatul lui este strict interzis. Orice accident este doar răspunderea utilizatorilor, care își vor asuma integral consecințele.”

Această inserție nu este o măsură de siguranță. Este o reacție de apărare. Și nu una solidă, ci una care, privită în context, funcționează exact invers, ca probă că organizatorul a conștientizat problema după ce aceasta devenise deja vizibilă și nu a fost capabil sau nu a vrut să o gestioneze în mod real.

Cronologia este esențială și nu lasă loc de interpretări confortabile.

Târgul de Paște a fost deschis oficial vineri, 27 martie 2026, la ora 12:00. În tot acest interval, de vineri până luni după-amiază, iepurele a fost utilizat liber de copii, într-un weekend cu trafic intens în Piața Operei.

Imaginile din teren și cele publicate chiar de organizator arată același lucru, respectiv copii urcați pe structură, în diferite puncte, în mod repetat, fără intervenție vizibilă din partea organizatorului sau a altor autorități prezente în zonă.

Apoi, luni, 30 martie, la ora 15:30, apare această postare. Nu înainte de deschidere. Nu în dimineața primei zile. Nu în momentul în care primele grupuri de copii încep să folosească obiectul. Ci după aproape trei zile de utilizare continuă.

Din acel moment, nu mai poate fi susținut că organizatorul nu a știut ce se întâmplă. Știa. Văzuse. Documentase.

Și aici apare elementul care transformă postarea într-o probă împotriva organizatorului – imaginile atașate mesajului. Nu sunt fotografii neutre.

Nu sunt cadre cu iepurele gol, privit de la distanță. Sunt imagini în care copii sunt deja urcați pe structură, exact în pozițiile pe care textul declară că le interzice. Nu vorbim de un detaliu scăpat din vedere. Vorbim de o contradicție directă, în aceeași postare, între mesaj și realitate.

Într-un cadru instituțional responsabil, o interdicție de acest tip vine împreună cu măsuri vizibile și imediate, cum sunt delimitarea fizică, semnalizare clară în teren, personal care intervine, eventual reconfigurarea spațiului sau eliminarea accesului.

Aici, interdicția vine sub forma unei propoziții într-un text de promovare, publicat online, în timp ce imaginile arată că utilizarea interzisă continuă nestingherită. Este, practic, o interdicție fără infrastructură, fără mecanism de aplicare și fără consecințe.

Mai mult decât atât, formularea „orice accident este doar răspunderea utilizatorilor” nu doar că nu rezolvă problema, dar intră frontal în contradicție cu cadrul legal descris în capitolul anterior.

Ghidul ANPC și prevederile asociate nu permit transferul total al responsabilității către utilizator în condițiile în care administratorul spațiului nu a asigurat măsurile de prevenție.

Nu este un contract între egali. Este un spațiu public organizat de o instituție publică, unde obligațiile de siguranță sunt în sarcina organizatorului, nu a copilului care se urcă pe un obiect atractiv amplasat exact pentru a atrage atenția.

Din acest punct de vedere, postarea din 30 martie funcționează ca o recunoaștere implicită a faptului că problema există și este cunoscută.

Dar, în loc să fie urmată de măsuri concrete, ea rămâne suspendată în zona declarativă. Practic, instituția spune simultan două lucruri incompatibile: „veniți, fotografiați-vă, este vedeta ediției” și „nu vă urcați, nu e responsabilitatea noastră dacă se întâmplă ceva”. Iar între aceste două mesaje nu există niciun mecanism care să le facă compatibile.

Ironia este că exact instrumentul ales pentru a „rezolva” problema – comunicarea publică – o agravează. Pentru că demonstrează nu doar că organizatorul a observat fenomenul, ci că a decis să îl gestioneze la nivel de imagine, nu de siguranță. În loc să schimbe realitatea din teren, a încercat să ajusteze narațiunea.

În acel moment, discuția nu mai este despre dacă iepurele este sau nu un decor, dacă este sau nu frumos sau dacă atrage public.

Discuția devine mult mai simplă și mai incomodă, pentru că ai avut un obiect folosit ca echipament de cățărare de către copii, ai avut timp să vezi acest lucru, ai avut cadrul legal care îți spune ce trebuie să faci și ai ales să răspunzi cu o propoziție pe Facebook.

Iar această alegere nu te protejează. Din contră. Te expune. Pentru că fixează în timp momentul în care ai știut și nu ai acționat în mod real. Și pentru că lasă în urmă o postare care spune „este interzis” în același timp în care imaginile din aceeași postare arată că interdicția nu există în teren.

Bani publici pentru decor, zero lei pentru siguranță

În orice eveniment organizat din bani publici, ordinea firească a lucrurilor ar trebui să fie simplă. Întâi siguranța, apoi estetica.

La Târgul de Paște din Timișoara, din 2026, ordinea este inversată. Din documentele de achiziție rezultă o listă generoasă de elemente vizuale, instalații decorative și scenografii, cu sume consistente alocate pentru imagine.

În același timp, din ceea ce se vede în teren, lipsesc exact acele componente care ar transforma un spațiu aglomerat, frecventat de copii, într-un mediu controlat și sigur.

În lista de cheltuieli apar clar furnizori și obiecte. Corvin Design Hunedoara pentru iluminat și decoruri, Bepa Lighting din Ovidiu pentru ghirlande luminoase, Petcu Anca Întreprindere Individuală pentru șah decorativ, Altax SRL pentru un element de scenografie de mari dimensiuni, Creative Media din Timișoara pentru butaforie urbană, Blink Studio din Sânandrei pentru elemente decorative și, esențial pentru cazul de față, Vesel Fluturaș SRL din Timișoara pentru „recondiționare sfere, oițe, iepure, decor bănci centru”, în valoare de 138.800 lei.

Este o sumă semnificativă, chiar dacă nu este detaliată pe fiecare obiect în parte. Problema nu este doar cât s-a cheltuit, ci cum s-a gândit această cheltuială.

În toată această listă, nu apare niciun element dedicat explicit siguranței utilizatorilor.

Nu apare nicio achiziție de suprafețe de impact conforme cu EN 1177, nu apare niciun sistem de delimitare fizică a zonelor sensibile, nu apare niciun contract pentru personal dedicat supravegherii sau controlului accesului în punctele cu risc crescut. Totul este decor, lumină, efect vizual și atracție.

Iar acest dezechilibru devine vizibil exact în punctul în care imaginea întâlnește realitatea. Iepurele de aproximativ trei metri, „vedeta ediției”, nu este doar un obiect decorativ costisitor. Este un obiect care, în mod previzibil, generează interacțiune fizică intensă.

A fost amplasat într-o zonă centrală, cu trafic ridicat, într-un context festiv care atrage familii cu copii. A fost construit sau recondiționat astfel încât să fie vizual atractiv și accesibil. Dar nu a fost tratat, nici măcar minimal, ca obiect cu potențial de risc.

Aici apare ruptura care nu mai poate fi acoperită cu formulări de comunicare. Nu mai vorbim despre o eroare punctuală, ci despre o alegere de priorități.

S-au găsit resurse pentru flori din organza cu lumini, pentru ghirlande, pentru elemente scenografice complexe și pentru recondiționarea unor obiecte de mari dimensiuni.

Nu s-au găsit resurse sau, mai grav, nu s-a considerat necesar, pentru măsuri elementare de siguranță în jurul unui obiect pe care orice copil îl percepe ca pe o invitație la cățărare.

În acest context, formularea „recondiționare” devine mai mult decât o simplă descriere tehnică. Devine o cheie de lectură.

Pentru că, tratat ca obiect recondiționat, iepurele nu mai apare ca produs nou care trebuie să îndeplinească standarde actuale, nu mai este supus aceleiași rigori de documentare și conformitate și, implicit, poate fi împins într-o zonă gri administrativă.

Nu este clar dacă a fost reevaluat ca obiect utilizabil de public, nu este clar dacă a fost analizat din perspectiva riscului real, nu este clar dacă a fost reintrodus în circuit cu documentația completă pe care ghidul ANPC o cere pentru echipamentele de acest tip.

Această ambiguitate nu reduce riscul. Doar îl mută din documente în teren. Pentru că, indiferent cum este încadrat pe hârtie, obiectul este folosit de copii. Iar copiii nu operează cu distincții administrative. Nu știu dacă se află în fața unui „decor recondiționat” sau a unui „echipament de joacă”. Ei văd o formă accesibilă și se urcă pe ea.

În paralel, lanțul instituțional rămâne difuz, dar nu mai puțin relevant. Casa de Cultură a Municipiului Timișoara este organizatorul direct al evenimentului.

Primăria Timișoara este autoritatea tutelară. Poliția Locală are atribuții de ordine publică în zonă.

În mod normal, un astfel de eveniment implică și avize sau verificări din partea altor instituții. Întrebarea nu mai este dacă cineva este responsabil, ci cine, concret, a considerat că această configurație este acceptabilă. Sau, mai incomod, dacă nimeni nu a considerat necesar să verifice.

În cele 3 zile, lângă iepurele-monstru nu a fost niciun supraveghetor din partea Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, dar nici nu s-a solicitat prezența ambulanței, a motocicletei SMURD, eventual a unor polițiști de la Poliția Națională, în condițiile în care agenții Direcției Generale Poliția Locală Timișoara s-au plimbat pe lângă iepurele cu potențial letal, timp de 3 zile și nu li s-a părut nimic în neregulă sau cu carater ilegal.

De asemenea, trebuie menționat că în cele 4 zile nu s-au autosesizat nici ISU Banat, nici IPJ Timiș, nici Poliția Locală, nici inspectorii Primăriei Timișoara, nici ANPC / OPC Timiș și nici Inspectoratul de Stat în construcții. Motivul?

A fost weekend, nimeni nu a făcut nicio sesizare oficială și, cu speranța că situația va fi rezolvată și responsabilii destituiți, nici o persoană, copil sau adult, nu a fost rănită și nu a căzut de pe improvizația kitsch.

În lipsa unor răspunsuri oficiale, rămâne doar evidența. Adică exact un obiect cu potențial de risc a fost amplasat, utilizat și promovat fără ca publicul să vadă măsuri concrete de protecție.

Iar reacția instituțională a venit nu sub forma unei intervenții în teren, ci sub forma unei postări care încearcă să redefinească, retrospectiv, modul în care ar fi trebuit să fie folosit obiectul.

Această secvență nu este doar o problemă punctuală a unui târg de Paște. Este un precedent. Pentru că, dacă un obiect de asemenea dimensiuni și cu un asemenea comportament în utilizare poate fi tratat ca simplu decor și lăsat fără control, atunci orice alt element similar poate urma același traseu.

Iar în acel moment, nu mai vorbim despre o excepție, ci despre un model de administrare în care estetica este bugetată, iar siguranța este lăsată la voia întâmplării.

Și poate cea mai clară imagine a acestui dezechilibru rămâne cea în care un copil urcă pe un obiect finanțat din bani publici, în centrul orașului, în timp ce instituția care a plătit pentru acel obiect spune, de la distanță, că nu este responsabilă pentru ce se întâmplă mai departe.

Cine a semnat că e sigur? Sau, mai exact, cine își asumă că nu era nevoie de siguranță

În acest punct al investigației, întrebarea nu mai este dacă iepurele din Piața Operei a fost sau nu periculos. Întrebarea este mult mai incomodă și mult mai concretă.

Cine, din interiorul acestui mecanism administrativ, a decis că este în regulă ca el să fie amplasat exact în forma în care a fost folosit?

Pentru că un astfel de obiect nu apare pur și simplu în centrul orașului. Nu este adus, pus și uitat. Există un traseu. Există o achiziție. Există o montare. Există o recepție. Există un moment în care cineva spune, explicit sau implicit că „este în regulă, poate fi folosit în spațiu public”.

În cazul Târgului de Paște din 2026, organizatorul este Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, instituție aflată în subordinea Primăriei Timișoara. Contractele există. Furnizorii există.

Sumele sunt publice. „Recondiționarea” iepurelui apare în documente. Dar între aceste documente și realitatea din teren există o verigă care lipsește din comunicarea oficială, exact asumarea tehnică.

Cine a făcut recepția obiectului?



Cine a verificat stabilitatea, forma, accesibilitatea?



Cine a evaluat riscul real, nu cel teoretic dintr-o descriere generică?



Cine a decis că nu este nevoie de delimitare, de semnalizare fizică, de control de acces?



Cine a considerat că este suficient să spui „nu vă urcați” după ce ai văzut că toată lumea se urcă?

Aceste întrebări nu sunt retorice. Ele sunt obligatorii într-un cadru în care ghidul ANPC și legislația asociată cer explicit analiză de risc, documentație tehnică, responsabilitate clară și exploatare în condiții de siguranță. Nu este opțional să știi cine a semnat. Este esențial.

Pentru că, în lipsa unui răspuns, se conturează două variante, ambele problematice.

Prima variantă este că cineva a verificat și a considerat că este sigur.



În acest caz, trebuie să existe documente. Evaluări. Asumări scrise. Un responsabil care a analizat obiectul nu ca „decor”, ci ca element utilizabil de public, într-un context previzibil de utilizare intensă de către copii.

A doua variantă și cea mai plauzibilă este că nimeni nu a verificat în mod real.



În acest caz, nu mai vorbim despre o decizie greșită, ci despre o absență a deciziei. Despre un obiect care a trecut prin proceduri administrative fără să fie tratat ca ceea ce urma inevitabil să devină.

Indiferent care dintre cele două variante este reală, concluzia nu este confortabilă pentru organizator.

Pentru că în ambele cazuri, iepurele a ajuns în Piața Operei fără ca publicul să vadă mecanismul de siguranță pe care legea îl presupune.

În acest punct, întrebările devin inevitabile și trebuie puse public.

Care este denumirea tehnică oficială a acestui obiect și în ce categorie este încadrat?



Există un certificat de conformitate sau o evaluare de risc pentru el?



Cine a făcut recepția tehnică și în baza căror criterii?



De ce nu există măsuri fizice de interzicere a accesului, dacă escaladarea este declarată interzisă?



În ce document este fundamentată afirmația că responsabilitatea aparține exclusiv utilizatorilor?

Aceste întrebări nu sunt un exercițiu jurnalistic. Sunt exact tipul de clarificări pe care orice instituție publică este obligată să le ofere atunci când organizează un eveniment în spațiu public, cu participare masivă și cu obiecte care interacționează direct cu publicul.

Pentru că, dincolo de comunicare, dincolo de fotografii și de formule festive, există un lucru care nu poate fi delegat și nu poate fi ocolit: responsabilitatea.

Așteptând o reacție de la oricare dintre autorități…

Iepurele din Piața Operei nu este doar o instalație de Paște care a scăpat de sub control. Este un caz de manual despre cum realitatea din teren contrazice, punct cu punct, modul în care administrația a ales să descrie și să gestioneze situația.

Cronologia este clară. Târgul este deschis oficial pe 27 martie 2026, la ora 12:00. În următoarele aproape trei zile, obiectul este folosit intens de copii, într-un weekend aglomerat, în centrul orașului.

Comportamentul este previzibil, repetat și vizibil. Abia pe 30 martie, la ora 15:30, apare o reacție oficială. Nu în teren. Nu prin măsuri. Ci printr-o postare pe Facebook.

În același mesaj, instituția care organizează evenimentul spune că escaladarea este strict interzisă și că responsabilitatea aparține utilizatorilor. În același mesaj, aceeași instituție publică imagini în care copiii sunt deja urcați pe structură.

Aceasta nu este o contradicție minoră. Este esența problemei.

Pentru că nu copiii au transformat decorul în loc de joacă. Forma obiectului, amplasarea lui și lipsa oricărei restricții reale au făcut asta inevitabil.

Nu publicul a ignorat regulile, ci regulile nu au existat în teren atunci când ar fi trebuit să existe.

Și, mai ales, nu vorbim despre un risc ipotetic, vorbim despre un risc care a fost prezent, vizibil și tolerat timp de aproape trei zile.

În aceste condiții, întrebarea nu mai este dacă situația este problematică.

Întrebarea este cât timp va mai fi tratată ca o simplă scăpare.

Pentru că, în momentul în care se va produce primul accident serios, nu va mai fi vorba despre o surpriză, va fi vorba despre o consecință.

Iar atunci, nu va mai conta ce s-a scris pe Facebook. Va conta doar ce s-a făcut — sau, mai exact, ce nu s-a făcut — în Piața Operei.