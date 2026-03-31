Rețea de trafic de droguri destructurată la Timișoara (video)

Rețea de trafic de droguri destructurată la Timișoara

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara au pus în aplicare marți, 31 martie, 19 mandate de percheziție domiciliară, în două cauze penale.

Astfel, în prima cauză penală, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Timișoara, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu anul 2024, 6 persoane (trei femei și trei bărbați), ar fi procurat, deținut și vândut produse psihoactive, dar și droguri de mare risc, sub formă de substanță vegetală impregnate cu MDMB – INACA, MDMB – BUTINACA, 5 FLUORO – ADB și MDMB 4en – PINACA.

Substanțele interzise ar fi fost comercializate preponderant, în zona Gării de Nord, din municipiul Timișoara, iar, pentru a minimiza riscul de a fi prinși, una dintre persoane (majoră), ar fi folosit pentru distribuție două persoane minore, de 15 și 13 ani.

Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate aproximativ 60 de doze de produs psihoactiv vândut de persoanele în cauză cu sume între 150 și 500 de lei la o tranzacție.

Audierile se vor desfășura la sediul D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Timișoara.

În cea de-a doua cauză penală, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară și efectuează cercetări cu privire la o parte dintre persoanele cercetate în prima cauză penală, și pentru săvârșirea infracțiunilor de furt, tăinuire și instigare la tăinuire, existând indicii rezonabile că o parte dintre consumatori ar fi achiziționat drogurile în schimbul unor bunuri furate.

Pe parcursul cercetărilor, polițiștii Inspectoratului de Poliței Județean Timiș, Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara și jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș și Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara au efectuat 154 de depistări privind traficul de droguri și operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș și jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara și Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș.