Președintele Nicușor Dan, la Timișoara Cities Summit (video)

Publicat în de Mihaela Roşa
Fără comentarii
Președintele Nicușor Dan a ajuns la Timișoara

Președintele Nicușor Dan, la Timișoara Cities Summit

Președintele Nicușor Dan a ajuns, marți, la Timișoara, unde participă la Cities Summit 2025, eveniment ce reunește participanți din 15 țări de pe întreg continentul – de la primari ai unor capitale europene, la reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, ambasadori, politicieni, analiști și comentatori politici.

Vizita oficială la Timișoara a președintelui României cuprinde întâlniri culturale, vizite la companii și participarea la evenimente cu impact european.

Șeful statului a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare” din Piața Victoriei, apoi a dat mâna cu oamenii prezenți la eveniment.


La ora 09:30, președintele va participa la sesiunea de deschidere a ediției inaugurale a „Timișoara Cities Summit 2025 privind extinderea Uniunii Europene”, iar la 11:00 va vizita Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe”.

După-amiaza va continua cu vizite la companii: la 12:30 la The Fourge, Iulius Town, și la 13:40 la RAYSCAPE, Clădirea VOX.

La ora 14:30, Nicușor Dan va lua parte la o masă rotundă cu reprezentanții mediului de afaceri, pe tema „Cum poate inovația să crească competitivitatea României?”, la Primăria Municipiului Timișoara.

La 16:00, șeful statului va participa la conferința publică „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”, organizată la Cinema Timiș.

Ziua se va încheia cu vizite culturale, la ora 18:00, la Muzeul Corneliu Miklosi, pentru expoziția „Dan Perjovschi / România – O retrospectivă 1985-2025”, și la 19:00, la Catedrala Mitropolitană.

