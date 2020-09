Pregătiți pentru orice scenariu de începere a școlii

Consilierii locali timișoreni au aprobat, în cadrul celei mai recente ședințe în plen, o nouă rectificare bugetară, astfel încât municipalitatea să fie pregătită pentru orice scenariu la începerea cursurilor.

„Încă 2,5 milioane de lei am alocat școlilor din Timișoara de la bugetul local, de data aceasta pentru achiziția de echipamente informatice pentru transmiterea orelor online din sala de clasă – 738 de laptop-uri și 1.394 de echipamente de transmisie audio-video. Astfel, chiar în cazul în care temporar unii elevi nu vor fi în clasă, vor putea avea acces la același tip de predare ca și colegii lor. Sumele se adaugă celor 1,4 milioane de lei alocați pentru achiziția de materiale de curățenie și dezinfectanți”, a explicat viceprimarul Dan Diaconu.

„Din martie și până acum: am achiziționat și montat peste 40 de clase modulare, am alocat sume pentru alte maximum 100 de clase modulare la nevoie, am lansat licitația pentru 600 de calculatoare și laptopuri, am alocat sumele necesare pentru dezinfectanți și materiale de protecție pentru începutul școlii, am alocat sumele necesare pentru ca în fiecare baie să avem apă caldă curentă (chiar dacă multe școli au fost construite fără această opțiune), am petrecut sute de ore în discuții cu părinții, cadrele didactice și directorii și multe multe altele. Sunt convins că împreună, părinți, copii, profesori, directori, autorități vom reuși să punem mecanismele în mișcare, astfel încât școala să înceapă cu bine și folos în 14 septembrie”, a adăugat edilul.

