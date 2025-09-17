Polițiștii ar putea avea dreptul să intre și fără mandat pe proprietăți private pentru a salva animale în pericol

O nouă rundă de dezbateri privind protecția animalelor a avut loc în Parlamentul României, în prezența mai multor aleși, a reprezentanților autorităților pentru protecția animalelor și a membrilor mai multor ONG-uri, potrivit petscats.ro.

Totul face parte din inițiativa deputatului Andrei Baciu și a directoarei Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov, Hilde Tudora. Discuțiile sunt menite să aducă îmbunătățiri condițiilor de viață ale animalelor din România, propunând soluții concrete.

„Am avut astăzi a doua rundă de discuții la Parlament privind Legea 205/2004, este legea cadrul privind protecția animalelor. S-au conturat, până în momentul de față modificări foarte importante” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, reprezentanta Protecției Animalelor Ilfov, Cristina Caliu.

Una dintre modificările propuse în dezbatere a fost cea privind accesul polițiștilor pe proprietăți private. Astfel, s-a discutat despre posibilitatea ca oamenii legii să poată intra fără a avea mandat, dacă au indicii clare că în locul respectiv există animale în pericol.

O altă modificare presupune interzicerea deținerii de animale sălbatice persoanelor fizice și reglementarea sanctuarelor, ca fiind locurile unde aceste animale pot trăi în condiții de siguranță.

Urmează, de asemenea, să se stabilească și care vor fi sancțiunile pentru nerespectarea acestei măsuri.