Benzar, pentru prima dată în alb-violet!

În drumul spre Liga a II-a, Politehnica Timișoara s-a întărit cu un fotbalist care a strâns 19 prezențe și două pase decisive la naționala de seniori a României! Fundașul dreapta Romario Benzar (33 de ani), ultima dată în primul eșalon la FC Botoșani, și-a dat acordul pentru a evolua întâia oară în alb-violet.

Deși este timișorean, fiind format pe plan local la Srbianka Giuchici și LPS Banatul, cu junioratul definitivat la malul Mării Negre, unde a fost recrutat de Viitorul Constanța, el nu a jucat până acum pentru echipa-fanion a Banatului.

La seniori a trecut, în ordine, pe la Viitorul Constanța, ca o continuare a prestațiilor sale reușite din întrecerile juvenile la clubul patronat de Gheorghe Hagi, FCSB, Lecce, Perugia, Farul Constanța, UTA Arad și FC Botoșani.

La cea din urmă formație a activat în ultimele două stagiuni. Benzar a totalizat 273 de meciuri, nouă goluri și 31 de pase decisive pe prima scenă a fotbalului românesc, adăugând 13 apariții în cupele europene (în preliminariile și grupele Europa League și în preliminariile Ligii Campionilor).

În Italia a jucat în Serie A și Serie B (a promovat cu Lecce).

El are în palmares două titluri de campion național, în sezoanele 2016-2017 și 2022-2023, precum și prezențe la reprezentativele de juniori U17, U19 și U21. Pe lângă postul de fundaș dreapta poate acoperi și alte poziții în teren, la mijlocul terenului.

Romario Benzar a semnat cu Politehnica Timișoara un contract valabil un an, cu drept de prelungire.

„Am avut două oferte concrete din Liga I, dar m-a convins proiectul care este la Timișoara, mai ales că sunt de aici și am vrut să joc pentru Poli și să ducem echipa acolo își dorește toată lumea, în Superligă. N-am avut niciodată șansa să joc pentru Poli, pentru că atunci când eram junior a intervenit acea problemă cu vechiul club…

Clar, obiectivul este promovarea! Eu o văd pe Poli Timișoara în Liga I, cred că toată lumea are nevoie de Poli în prima ligă. Pot să spun că lucrul acesta l-am mai făcut cu Viitorul, din Liga a III-a am promovat în Liga a II-a și apoi în Liga I și am luat campionatul cu ei.

Important este să luăm pas cu pas, lucrurile să fie bine făcute în momentul acesta la Timișoara și cred că vom ajunge acolo unde vrem cu toții. Când eram mic mergeam cam la toate meciurile lui Poli, țin minte când Panduru era antrenor…

Am fost și la acel 1-8 cu Steaua, pe ploaie, stăteam în galerie. Veneam de la sat cu două ore înainte de meci ca să găsim un loc liber, erau bănci atunci. Abia aștept să aud suporterii! Țin minte că atunci când eram copil și mergeam în galerie eram alături de ei. Acum îmi doresc să fie încurajat de ei și sper să avem rezultate bune împreună”, a declarat Romario Benzar.

Și ofensiva a fost întărită

Politehnica Timișoara a obținut și semnătura lui Godberg Barry Cooper (28 de ani), tot până în vara viitoare. Acesta are 28 de ani, s-a născut la Bergamo și are dublă cetățenie – italiană și ghaneză.

Măsoară 1,91 metri înălțime și evoluează pe postul de atacant. A crescut la Atalanta și a jucat în țara natală pentru Aurora Seriale și Lavello. În Portugalia a fost jucătorul cluburilor Arouca și Epinho. Cooper a mai evoluat pentru FC Schaffhausen (Elveția), FK Kukësi (Albania), Makedonija (Macedonia de Nord – câștigător al cupei naționale), Chindia Târgoviște, UTA Arad, Tobol Kostanay (Kazahstan – câștigător al Supercupei naționale) și Al-Hamriyah (Emiratele Arabe Unite).

El a marcat opt goluri în 42 de meciuri în SuperLiga României. Cooper are două jocuri și un gol marcat în preliminariile Europa League pentru FK Kukësi, club pentru care a înscris de șapte ori în 25 de apariții.

„Când mă gândesc la Timișoara, nu am cuvinte, orașul vorbește de la sine și în mod special istoria Timișoara… Sunt foarte bucuros să fiu aici, că am parte de încredere și apreciaz că oamenii din club m-au primit foarte bine.

Primul antrenament a fost bun. Am cunoscut toți colegii și antrenorul, care este un simbol al Politehnicii Timișoara, a făcut istorie pentru acest club. Totul este bine, sunt facilități de pregătire bune. Când am decis să vin la Poli eram în Dubai, pregătit să semnez cu un nou club. Mi s-a explicat proiectul, despre tot ce vor să fac în următorii ani.

Ca să fiu sincer, în viață, desigur că banii sunt importanți, dar se asemenea și proiectul, să te simți iubit de suporteri și de oraș. Iar când există un proiect mare, mai ales unul sustenabil, adică nu sunt doar vorbe, ci este ceva concret, atunci este complet diferit.

De data asta am decis să fac un pas mare de la nivelul la care eram ca să mă concentrez pe acest proiect, ca să dau totul, să marchez multe goluri și să o ajut pe Poli Timișoara să ajungă la nivelul la care merită. Putem atinge nivelul dorit de suporteri, dar și pentru oraș”, a spus Godberg Barry Cooper.